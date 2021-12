Prefixo 0303, livrai-nos da ligação inconveniente de telemarketing

Em uma era na qual o simples recebimento de uma ligação, mesmo de algum contato conhecido, já pode causar arrepios, o telemarketing de massa precisa de um freio urgente no Brasil.

As grandes empresas perderam a noção sobre como abordar potenciais clientes. Em vez disso, estão afugentando e gerando ojeriza nos consumidores.

Relatório do aplicativo Truecaller mostra que o Brasil é o líder mundial, com larga vantagem, das ligações spam, com 32 chamadas indesejadas por mês para cada pessoa - o segundo lugar (Peru) tem "apenas" 18 de média.

Nos últimos sete dias, de tão assustadora a quantidade de ligações insistentes recebidas por este colunista de múltiplas empresas, resolvi contá-las. Foram 26 contatos feitos em uma semana. Todos recusados.

Utilizo um aplicativo que identifica alguns números que já foram apontados por usuários como spam. Ainda assim, as empresas têm um arsenal quase infinito de outros números semelhantes para tentar escapar dessa barreira.

Mudança positiva

Justamente por isso, foi animador o anúncio da Anatel de criar, em 2022, um prefixo, o 0303, que marcará claramente esse tipo de ligação. Essa coisa linda ainda nem chegou e já está guardada calorosamente nos corações dos milhões de pessoas importunadas diariamente com chamadas inconvenientes de operadoras de telefonia e bancos.

Que fique claro, o telemarketing é um importante gerador de empregos, em diversos setores, sendo inclusive uma porta de entrada relevante para quem busca o primeiro trabalho. Quando bem-feito, certeiro, moderno e menos invasivo, ele ainda é uma iniciativa forte de vendas e atendimento.

O problema reside na falta de observância das empresas às mudanças nos hábitos da população. Ligações, mesmo de pessoas íntimas, tornaram-se escassas e, por vezes, embaraçosas.

Apenas parem

Toda ligação reserva algum imediatismo. É preciso atender naquele instante. É preciso parar seja lá o que for para acolher o chamado do outro. E quando este outro é um vendedor — que, frise-se, está apenas dignamente cumprindo o papel que lhe é demandado pela empresa — a oferecer algo de que não precisamos, a impertinência da ação é gritante.

Deveria ser uma obviedade ululante dizer que a comunicação por texto (WhatsApp, e-mail) ou até por mensagens de áudio (estas nem tanto) é cristalinamente mais oportuna nos tempos de hoje, inclusive quando se fala em vendas; mas, ainda assim, parece importante frisar.

Que o prefixo 0303 faça com que as empresas repensem a forma obsoleta como nos abordam. Amém!