Anatel estuda atribuição de número exclusivo para telemarketing

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está com consulta pública aberta para discutir a revisão do Procedimento Operacional para Atribuição dos Recursos de Numeração, projeto que sugere o uso do Código Não Geográfico 0303 pelas empresas que ofertam serviços por telemarketing.

O uso padronizado dessa numeração seria uma ferramenta pela qual o consumidor conseguiria identificar facilmente as chamadas de telemarketing.

As contribuições a respeito da pauta podem ser enviadas até 29 de setembro.

A Consulta Pública nº 41/2021 também propõe a revisão do procedimento operacional para a atribuição dos recursos de numeração de modo a adequá-lo às funcionalidades do Sistema de Administração de Planos de Numeração (nSAPN) da Anatel.

