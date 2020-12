Confira os horários de funcionamento dos shoppings e lojas de rua neste fim de ano

Com o novo decreto de isolamento social do Governo do Estado, muitos shoppings já estão se preparando para atender os protocolos sanitários e oferecer segurança aos clientes durante a pandemia de covid-19. Alguns centros comerciais terão o horário de funcionamento ampliado para evitar aglomerações e outros não terão mudanças.

No último decreto anunciado pelo governador Camilo Santana, os shoppings tiveram a possibilidade de estender o horário até às 23h. O objetivo é diluir a presença de consumidores nas semanas que antecedem as festas de Natal e Ano Novo em 2020, período de alta demanda.

Confira como será o funcionamento de cada shopping:

Benfica

Lojas, boxes e quiosques

15/12 a 23/12: segunda a sábado - 9h às 22h; domingo - 12h às 21h

24/12 (véspera de Natal): 9h às 18h

25/12 (Natal): fechado

26/12 a 30/12: sábado a quarta - 9h às 22h; domingo - 12 às 21h.

31/12 (véspera de Réveillon): 9h às 18h

1/1/21: fechado

2/1/21 a 4/1/21: sábado a segunda - 9h às 22h; domingo - 12h às 21h

Praça de alimentação

15/12 a 4/1/21: 10h às 22h

24/12 e 31/12: 9h às 18h

25/12 e 1/1/21: 11h30 às 22h

Grand Shopping

O shopping terá horário de funcionamento inalterado, ficando aberto das 10h às 22h.

Horários especiais

24/12 e 31/12: 10h às 18h

25/12 e 1/1/21: fechado

Praça de alimentação

Funcionamento facultativo, das 10h às 22h

Iguatemi

O Iguatemi terá horário especial de funcionamento a partir da próxima sexta-feira (18).

Lojas

15/12 a 17/12: 10h às 22h (domingo - 12h às 22h)

18/12 a 23/12: 9h às 23h

24/12: 9h às 18h

25/12: fechado

26/12: 9h às 23h

27/12 a 30/12: 10h às 22h (domingo - 12h às 22h)

31/12: 9h às 18h

1/1/21: fechado

Praça de alimentação

No Iguatemi o horário de funcionamento da praça de alimentação será, no máximo, até às 22h. Nos dias que o shopping fechar antes das 22h, a praça fechará no mesmo horário do empreendimento.

North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping

Os shoppings da rede Ancar Ivanhoe terão novos horários de funcionamento a partir da próxima terça-feira (15).

Segunda a sábado:

Lojas e quiosques: 9h às 23h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Domingo:

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Dias 24/12 e 31/12:

Lojas e quiosques: 9h às 18h

Praça de Alimentação: 10h às 18h

Dias 25/12 e 1/1/21:

Fechados

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Lojas e Quiosques

Dias 18, 19, 21,22, 23 e 26/12: 9h às 23h

Dias 20 e 27/12 (domingo): 12h às 22h

Dias 24 e 31/12: 9h às 18h

Dias 25/12 e 01/01/2021: Lojas e quiosques fechados

Dias 28, 29 e 30/12: 10h às 22h

Praça de Alimentação e Restaurantes

Dias 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29 e 30/12: 10h às 22h

Dia 20 e 27/12 (domingo): 10h30 às 22h

Dia 24 e 31/12: 10h às 18h

Dia 25/12 e 01/01/2021: funcionamento facultativo

Lojas do Centro

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, o comércio do Centro deverá funcionar de 9h às 19h de segunda a sexta. Aos sábados, elas deverão ficar abertas das 9h às 16h.

Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2021, as lojas deverão estar fechadas.