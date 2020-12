Centro Fashion espera aumento em vendas com ampliação do horário do comércio

Com o decreto estabelecido pelo Governo na última sexta (11), ampliando o horário do comércio a partir do dia 15 de Dezembro, o Centro Fashion espera um aumento entre 10% a 20% nas vendas, em comparação com o mesmo período de 2019.

O equipamento funciona neste período de segunda a sábado de 8h às 20h, e aos domingos de 8h às 14h. . “O fato de as pessoas estarem com menos dinheiro acarreta no mercado do vestuário virar uma boa opção de compra, pelo valor mais baixo”, diz o superintendente, Ivan Lucca.

Compras básicas

Neste domingo, muitos clientes foram às compras de caráter mais pessoal, visto que as tradicionais reuniões de Natal e Réveillon estarão comprometidas em 2020. “Esse ano estou mais precavida, gastando somente o essencial, comprando somente o básico mesmo”, conta a cliente Elenita Bonfim, que aproveitou o décimo terceiro salário e procurou presentes para os filhos e a neta.

O superintendente acredita que, durante alguns anos, presentes de maior valor darão lugar a “lembranças” mais baratas. “Esse é um aspecto que favorece o papel que o vestuário vai ter por dois ou três anos ainda”, relata.

O empresário Demitri Menezes confirma: os produtos “mais tops” têm ficado para trás. “A tendência é a procura por produtos mais em conta”, diz.