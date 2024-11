Sindialimentos reúne Academia, indústria e agro pela inovação

Amanhã, terça-feira, 19, de 9 às 18 horas, durante a Expo Conecta Alimentos, na Fiec, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-CE) apresentará oportunidades de investimentos em Deep Techs para investidores agroindustriais do Ceará. Deep Techs são startups baseadas em investigação científica apoiada por patentes, que atuam com inovação complexa nos diferentes setores da atividade econômica.

O encontro da comunidade acadêmica com o setor agroindustrial será mediado pelo Community Manager do Hub de Inovação do IEL Ceará, Moésio Bastos.

“A nossa ideia é prover as soluções de que o mercado necessita, prospectando projetos em diferentes segmentos e que tenham potencial mercadológico”, adianta Bastos.

Durante a Expo Conecta Alimentos, serão apresentados três projetos de pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e outros dois da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O Ceará figura entre os estados com ambiência propícia ao crescimento de startups.

Por isto, o Sindialimentos está lançando sua plataforma de comercialização de produtos da agroindústria.

Seus associados podem expor virtualmente suas produções para que outras empresas B2B (Business-to-business) façam orçamentos de compra de forma automatizada e possam concluir as vendas no digital. Público-alvo: varejistas, redes de restaurantes, hotéis e distribuidores.