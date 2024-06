Como funciona o saque-aniversário do FGTS? Saiba o que acontece se não sacar

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito dos trabalhadores que atuam com carteira assinada, ou seja, em regime de CLT. Para sacar o dinheiro, há duas possibilidades: o saque-rescisão, disponibilizado em situações de demissão sem justa causa ou aposentadoria, e o saque-aniversário, que é opcional.

No saque-aniversário, o trabalhador pode retirar uma vez ao ano, somente no mês do próprio aniversário, uma parte do valor disponível no fundo. Contudo, caso opte por essa modalidade, se for demitido, o trabalhador poderá sacar apenas o valor referente à multa rescisória, e não poderá mais ter acesso ao valor integral da conta.

O que acontece se o saque-aniversário não for sacado?

Caso o trabalhador não saque valores do fundo na modalidade saque-aniversário, o saldo continuará disponível para movimentação na conta do FGTS, por três meses, com início no primeiro dia útil do seu mês de aniversário. Passado esse período, o saldo volta à conta e só será disponibilizado novamente no próximo mês de aniversário.

Saque-antecipado

Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelo FGTS, trabalhadores que escolherem antecipar o saque-aniversário do fundo podem contratar o empréstimo junto aos bancos habilitados, utilizando como garantia o valor que fazem jus anualmente. O valor máximo do empréstimo pode ser simulado no aplicativo do FGTS.