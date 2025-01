Começa hoje o Feirão de Férias da Carmais de Seminovos

Para quem busca trocar de carro ou adquirir um seminovo com condições diferenciadas, a concessionária Carmais Seminovos promove hoje (24) e amanhã (25) o seu Feirão de Férias . Com sede na Av. Barão de Studart, 1846-B, a loja de veículos estará aberta das 8h às 18h, na sexta, e no sábado, das 8h às 16h, oferecendo um variado estoque de veículos seminovos multimarcas.

Durante o feirão, os clientes terão acesso a condições especiais, como a possibilidade de parcelar a entrada em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Além disso, quem fechar negócio terá benefícios, como a primeira parcela para pagamento após a Páscoa, transferência do veículo gratuita e tanque cheio, conforme as condições detalhadas pela concessionária.

“Estamos bem preparados para esse primeiro feirão do ano, com estoque abastecido com ótimas opções”, destaca Antônio Nina, Diretor Comercial de Veículos Seminovos do Grupo Carmais. “Estamos com condições incríveis e imperdíveis. São mais de 700 opções de veículos, todos com garantia e laudo cautelar.”, afirma o gestor.

A programação do evento inclui ainda uma feijoada especial no sábado, criando um ambiente descontraído para os visitantes. O evento reforça o compromisso da Carmais em oferecer qualidade e facilidades de pagamento, além de criar uma experiência de compra agradável para os clientes.

Para mais informações sobre o Feirão de Férias e as condições oferecidas, os interessados podem visitar a Carmais Seminovos nos dias do evento ou entrar em contato diretamente com a concessionária em seus canais de atendimento.

Serviço:

Feirão de Férias da Carmais Seminovos

Quando: Sexta (24), das 8h às 18h, e sábado (25), das 8h às 16h

Local: Av. Barão de Studart, 1846-B.

Instagram: @carmaisseminovos

Facebook: Carmais Seminovos

Site: carmaisseminovos.com.br

Endereço: Av. Barão de Studart, 1846 - Aldeora

Telefone: (85) 3306-8889

Whatsapp: (85) 98126-3833