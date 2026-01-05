Com Quina pagando R$ 11,2 milhões, veja loterias do dia
Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (5).
As loterias federais desta primeira segunda-feira de 2026 podem sortear o acumulado de até R$ 11,2 milhões com a Quina. Ganha a quantia quem acertar os cinco números desta noite.
Neste dia, a Lotomania também sorteia um prêmio semelhante: R$ 11 milhões.
Outros jogos do dia
A Dupla Sena e a Lotofácil também estão na agenda e com valores parecidos: R$ 5,7 milhões e R$ 5 milhões, respectivamente.
Com os menores prêmios da noite, a Loteca e a Super Sete podem pagar cerca de R$ 1 milhão e R$ 400 mil.
Loterias da caixa com sorteio hoje (5/1)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|Quem ganha
|Quina
|R$ 11,2 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Lotomania
|R$ 11 milhões
|Acertar as 20 dezenas sorteadas.
|Dupla Sena
|R$ 5,7 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
|Lotofácil
|R$ 5 milhões
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Loteca
|R$ 1 milhão
|Acertar o resultado de 14 jogos.
|Super Sete
|R$ 400 mil
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.