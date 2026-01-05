Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com Quina pagando R$ 11,2 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (5).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem de uma pessoa marcando números na loteria Quina com uma caneta, cercada por outros bilhetes de apostas. O foco está na mão que marca os números, indicando a atividade de apostar na loteria.
Legenda: Interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa.
Foto: Rafael N Lins/Shutterstock.

As loterias federais desta primeira segunda-feira de 2026 podem sortear o acumulado de até R$ 11,2 milhões com a Quina. Ganha a quantia quem acertar os cinco números desta noite.

Neste dia, a Lotomania também sorteia um prêmio semelhante: R$ 11 milhões.

Outros jogos do dia

A Dupla Sena e a Lotofácil também estão na agenda e com valores parecidos: R$ 5,7 milhões e R$ 5 milhões, respectivamente. 

Com os menores prêmios da noite, a Loteca e a Super Sete podem pagar cerca de R$ 1 milhão e R$ 400 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (5/1)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
Quina R$ 11,2 milhões  Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Lotomania   R$ 11 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. 
Dupla Sena  R$ 5,7 milhões  Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. 
Lotofácil R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas.
Loteca R$ 1 milhão  Acertar o resultado de 14 jogos.
Super Sete R$ 400 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. 

Veja também

teaser image
Negócios

Uma das apostas vencedoras da Mega da Virada 2025 investiu R$ 504

teaser image
Negócios

Mega da Virada arrecada R$ 3,05 bilhões e repassa R$ 1,1 bilhão a programas sociais

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Papel com opções de A a E e mão de pessoa branca segurando caneta preta marcando itens.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (5)

Há cargos para todos os níveis de escolaridade em diversas regiões do Ceará.

Redação
Há 23 minutos
Imagem de uma pessoa marcando números na loteria Quina com uma caneta, cercada por outros bilhetes de apostas. O foco está na mão que marca os números, indicando a atividade de apostar na loteria.
Negócios

Com Quina pagando R$ 11,2 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (5).

Redação
Há 1 hora
Victor Ximenes

Ceará é o 3º estado que mais cresce em número de startups no Brasil

Estado salta de 638 para 901 startups em um ano e alcança a 8ª posição nacional em volume total

Victor Ximenes
Há 2 horas
Trabalhadores da construção civil usam capacetes e equipamentos de proteção enquanto montam armações de ferro em obra de edifício.
Negócios

Construir casa popular e de alto padrão no Ceará fica até 57% mais caro e chega a R$ 2.195 por m²

Alta no custo da construção no Estado entre setembro e outubro superou média nacional.

Letícia do Vale
05 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Metrofor: na Linha Leste um túnel avançou, o outro parou

Uma das duas tuneladoras está em processo de resgate desde julho do ano passado; a outra segue adiante, e já passou pela Praça Luiza Távora

Egídio Serpa
05 de Janeiro de 2026
Foto de cliente em brechó do bairro Aldeota, em Fortaleza.
Negócios

Público jovem e vendas online fazem demanda por brechós crescer 50% em Fortaleza

Mariana Lemos
04 de Janeiro de 2026
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3578, deste sábado (03/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 317 de hoje 03/01; prêmio é de R$ 15,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6030, deste sábado (03/01); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6030, deste sábado (03/01); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal foi realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Negócios

Resultado da Timemania 2338 de hoje, 03/01; prêmio é de R$ 550 mil

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1159 de hoje, 03/01; prêmio é de R$ 450 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1159 de hoje, 03/01; prêmio é de R$ 450 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6918, deste sábado (03/01); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
03 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Hidrogênio verde e Data Centers, os desafios do Ceará

Neste ano de 2026, os grandes projetos de interesse da economia cearense deverão avançar, mas há problemas: a falta de Linhas de Transmissão é um deles

Egídio Serpa
03 de Janeiro de 2026
Pessoas dentro de uma fila para entrar numa casa lotérica.
Negócios

Mega da Virada arrecada R$ 3,05 bilhões e repassa R$ 1,1 bilhão a programas sociais

Concurso recorde criou seis novos milionários e teve sorteio adiado após volume histórico de apostas.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6917, desta sexta-feira (02/01); prêmio é de R$ 8,5 milhões

Veja como acompanhar o sorteio.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Foto que contém pessoa segurando o cartão do Bolsa Família.
Negócios

Bolsa Família 2026: veja calendário de pagamentos de janeiro a dezembro

NIS pode ser consultado no cartão do programa dos beneficiados.

Redação e Agência Brasil
02 de Janeiro de 2026
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2870 – Sorteio de sexta-feira, 02/01; Prêmio de R$ 9,8 milhões

Apostas para a Lotomania 2870 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
02 de Janeiro de 2026
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3577, desta sexta-feira (02/01); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
02 de Janeiro de 2026
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2907 de hoje, sexta-feira, 02/01; prêmio é de R$ 5,3 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2907 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 5,3 milhões.

A. Seraphim
02 de Janeiro de 2026
Foto que contém marcas Tesla e BYD.
Automóvel

BYD ultrapassa Tesla em vendas e se torna maior montadora de carros elétricos do mundo

Companhia chinesa tem fábrica no Brasil.

Redação e AFP
02 de Janeiro de 2026
Foto do centro de Pereiro, cidade no Vale do Jaguaribe que está entre melhores PIBs per capita do Ceará.
Negócios

Entenda por que cidades do interior ultrapassam Fortaleza no PIB per capita

Capital lidera indicador absoluto, mas tem apenas o 9º melhor PIB per capita do Ceará.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Apostas da Mega da Virada em cima de mesa próximo a notebook.
Negócios

Uma das apostas vencedoras da Mega da Virada 2025 investiu R$ 504

O jogo garantiu aos apostadores o montante de mais de R$ 181 milhões.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Esta imagem captura o estúdio de um sorteio das Loterias CAIXA, especificamente para a Mega da Virada. No centro, seis globos de acrílico transparente estão alinhados sobre bases azuis; cada base exibe o logotipo de um jogo diferente, como Lotofácil e Quina, em cores vibrantes como rosa, laranja e verde. À direita, uma apresentadora loira, vestindo um vestido amarelo, está posicionada atrás de um púlpito transparente, enquanto o fundo é composto por grandes painéis digitais azuis com o nome do sorteio. No canto inferior direito, há um pequeno quadro em destaque mostrando uma intérprete de LIBRAS realizando a tradução em tempo real. O ambiente é amplamente iluminado, com um piso cinza claro que reflete as luzes e a estrutura do estúdio, transmitindo uma atmosfera profissional e oficial.
Negócios

Após Mega da Virada, Lotomania sorteia R$ 10 milhões nesta sexta-feira (2)

Com o fim do prêmio histórico do Réveillon, modalidades tradicionais voltam ao ritmo regular.

Redação
02 de Janeiro de 2026
bilhete mega sena vitrada e 100 reais.
Negócios

Veja quanto custaram as apostas on-line que ganharam a Mega da Virada

Seis apostas dividiram o prêmio principal.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Frentista coloca gasolina em carro em posto de combustíveis.
Negócios

Veja como ficam os preços da gasolina e do diesel no Ceará com o novo reajuste do ICMS

Os preços foram alterados a partir dessa quinta-feira (1º).

Redação
02 de Janeiro de 2026
Trabalhadores cortando carnes.
Negócios

Entenda por que a China decidiu taxar a carne brasileira em 55%

A medida terá duração de três anos.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Barbeiro fazendo a barba de um homem com navalha.
Negócios

Barbearias por assinatura se tornam tendência e garantem segurança financeira para empreendedores

Serviços de barbearias são comparados a modelos de pagamento por recorrência, como streamings e academia.

Paloma Vargas
02 de Janeiro de 2026
Sicredi
Victor Ximenes

Sicredi se expande e entra na 'Faria Lima de Fortaleza'

Com 44 mil associados e uma carteira de R$ 752 milhões, cooperativa avança no Nordeste

Victor Ximenes
02 de Janeiro de 2026
Foto de carros usados em pátio de revendedora em Fortaleza, utilizada para ilustrar matéria que fala de desvalorização do mercado de usados no Ceará.
Negócios

Preço de carros usados cai no Ceará e vendas disparam; veja modelos mais comercializados

Redução no preço impactou, principalmente, carros na faixa de R$ 150 mil a R$ 200 mil.

Mariana Lemos
02 de Janeiro de 2026
Egídio Serpa

Concorrência chinesa cresce e ameaça a indústria têxtil brasileira

Presidente da Abit, Fernando Pimentel, diz que produtos chineses chegam aqui a preço incompatível com custo de produção. Isto pode ser dumping.

Egídio Serpa
02 de Janeiro de 2026