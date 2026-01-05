Com Quina pagando R$ 11,2 milhões, veja loterias do dia

As loterias federais desta primeira segunda-feira de 2026 podem sortear o acumulado de até R$ 11,2 milhões com a Quina. Ganha a quantia quem acertar os cinco números desta noite.

Neste dia, a Lotomania também sorteia um prêmio semelhante: R$ 11 milhões.

Outros jogos do dia

A Dupla Sena e a Lotofácil também estão na agenda e com valores parecidos: R$ 5,7 milhões e R$ 5 milhões, respectivamente.

Com os menores prêmios da noite, a Loteca e a Super Sete podem pagar cerca de R$ 1 milhão e R$ 400 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (5/1)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Quina R$ 11,2 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotomania R$ 11 milhões Acertar as 20 dezenas sorteadas. Dupla Sena R$ 5,7 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. Lotofácil R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. Loteca R$ 1 milhão Acertar o resultado de 14 jogos. Super Sete R$ 400 mil Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.