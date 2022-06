Com queda das ações da Magalu, Luiza Trajano deixa lista de bilionários da Forbes

A fundadora da rede Magazine Luiza, Luiza Trajano, não está mais na lista global de bilionários da Forbes.

Segundo a publicação, a fortuna da empresária está em queda desde 16 de julho de 2021, quando chegou ao recorde de US$ 5,6 bilhões (R$ 28,6 bilhões).

As ações da varejista já recuaram cerca de 90% nos últimos 11 meses. Os papéis, que valiam em torno de R$ 24 no meio do ano passado, são negociados hoje a R$ 2,55.

De acordo com a Forbes, parte da queda dos ativos da Magazine Luiza pode ser explicada pelo cenário econômico.

O aumento da inflação e da taxa básica de juros reduziu o poder de compra dos consumidores, o que afetou diretamente as empresas do varejo e e-commerce.

Segundo a publicação, em dezembro de 2021, a fortuna de Trajano já havia encolhido para US$ 1,4 bilhão (R$ 7,1 bilhões), uma desvalorização de 75%, ou US$ 4,2 bilhões (R$ 21,5 bilhões), em seis meses.

Em 2022, a empresária perdeu US$ 1,6 bilhão (R$ 8,1 bilhões) de janeiro a maio, período em que os papéis da Magalu recuaram 63,4%.

