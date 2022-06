Presidente do Google Brasil: 'O que gera desemprego é má gestão, não é a tecnologia'

O lançamento de diferentes produtos focados em ajudar a sociedade a tomar decisões e a realização de programas de capacitação nos últimos anos são resultados da concepção que o Google tem em relação ao papel da tecnologia.

Em entrevista durante evento sediado em São Paulo nesta semana para anunciar, entre outros temas, o relatório de impacto econômico da empresa, o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, afirmou que uma das missões da Big Tech é ajudar a inserir o cidadão e os negócios num contexto global de competitividade no qual a tecnologia é dominante.

Fábio Coelho Presidente do Google Brasil Tudo que a tecnologia traz tem que ser tratado como elemento de criação de eficiência, de geração de empoderamento (...) Para que os negócios possam ser mais eficientes. Para que o cidadão possa ser mais eficiente. Existe uma perda de emprego associada a isso. A gente não nega essa discussão. Mas a gente não acredita que o que gera desemprego é tecnologia. O que gera desemprego é má gestão".

Fábio Coelho pondera, no entanto, que o empoderamento da sociedade não cabe só à tecnologia ou ao Google.

"O outro pedaço da solução é continuar criando um ecossistema vibrante e forte. A gente fica ainda mais poderoso quando você associa capital com talento e com a academia", explica.

Legenda: Para Fábio Coelho, uma das missões do Google é ajudar a inserir o cidadão e os negócios num contexto global de competitividade no qual a tecnologia é dominante. Foto: Divulgação/ Imprensa Google

Impacto econômico do Google

Conforme relatório de impacto financeiro apresentado nessa terça-feira (14), produzido pela consultoria AlphaBeta, as plataformas do Google movimentaram R$ 104,5 bilhões no Brasil em 2021. O cálculo inclui benefícios para os negócios gerados por plataformas como o Busca, Google Ads, AdSense, Play Store e Youtube.

Ainda segundo o documento, o Google foi responsável por promover 375 milhões de conexões diretas entre empresas e os consumidores no Brasil durante o ano passado, a partir de ligações, mensagens, reservas e rotas.

No mesmo período, de acordo com o relatório, 10 milhões de empresas brasileiras se conectaram com potenciais consumidores através do Google.

Aceleração digital durante pandemia

A diretora de negócios para médias empresas do Google Brasil, Fernanda Dória, lembra como a pandemia obrigou negócios que não tinham nenhuma presença digital a procurarem ajuda e capacitação para evitar serem engolidas por concorrentes.

Fernanda Dória diretora de negócios para médias empresas do Google Brasil Para muitas, foi começar um processo digital. A gente traz aí empresas pequenas, médias e grandes que tiveram que fazer esse processo não só pela interface com nosso mentor, mas também da porta para dentro"

Ela destaca que o auxílio às empresas sempre busca compreender as dores de cada negócio. "O Google vem fazendo um trabalho de suportar essas empresas em todos os seus diferentes momentos, trazendo serviços e suportes de acordo com a necessidade. Entendendo a complexidade, o momento dessas jornadas e trazendo soluções que ajudem a conectar marcas e pessoas", pontua.

*O editor viajou a convite do Google Brasil

