Com +Milionária pagando R$ 10 milhões, veja loterias do dia
Confira os prêmios da Caixa desta quarta (19) e saiba como apostar.
A +Milionária é a loteria que pode pagar o prêmio mais alto desta quarta-feira (19), ao sortear R$ 10 milhões.
Para faturar a quantia, o jogador deve indicar corretamente os seis números e os dois trevos sorteados.
Também é possível tentar a sorte na Lotofácil e na Super Sete, que podem pagar até R$ 5 milhões cada nesta noite, a partir das 20 horas.
Mais chances de enricar
A Quina é outro concurso que pode valer a pena apostar, já que sorteia R$ 4 milhões.
Outra que os apostadores podem tentar é a Dupla Sena, que paga cerca de R$ 600 mil.
Nesta quarta, há ainda a Loteria Federal e a Lotomania, que pagam os menores prêmios desta rodada: até R$ 500 mil cada.
Loterias da caixa com sorteio hoje (19/11)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|O que é preciso para ganhar
|+Milionária
|R$ 10 milhões
|Acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados.
|Lotofácil
|R$ 5 milhões
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Super Sete
|R$ 5 milhões
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
|Quina
|R$ 4 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Dupla Sena
|R$ 600 mil
|Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios.
|Loteria Federal
|Cerca de R$ 500 mil
|Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais.
|Lotomania
|R$ 500 mil
|Acertar os 20 números sorteados.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
