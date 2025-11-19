Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com +Milionária pagando R$ 10 milhões, veja loterias do dia

Confira os prêmios da Caixa desta quarta (19) e saiba como apostar.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:18)
Negócios
Pessoa marcando dezenas em uma cartela de jogo de loteria +Milionária, com foco na ação de escolher números e na cartela de apostas, ilustra loterias do dia com sorteio pela caixa.
Legenda: +Milionária pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios.
Foto: Thiago Gadelha.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

+Milionária é a loteria que pode pagar o prêmio mais alto desta quarta-feira (19), ao sortear R$ 10 milhões

Para faturar a quantia, o jogador deve indicar corretamente os seis números e os dois trevos sorteados. 

Também é possível tentar a sorte na Lotofácil e na Super Sete, que podem pagar até R$ 5 milhões cada nesta noite, a partir das 20 horas. 

Mais chances de enricar

A Quina é outro concurso que pode valer a pena apostar, já que sorteia R$ 4 milhões. 

Outra que os apostadores podem tentar é a Dupla Sena, que paga cerca de R$ 600 mil. 

Nesta quarta, há ainda a Loteria Federal e a Lotomania, que pagam os menores prêmios desta rodada: até R$ 500 mil cada.

Loterias da caixa com sorteio hoje (19/11)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar
+Milionária R$ 10 milhões Acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados. 
Lotofácil R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. 
Super Sete R$ 5 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Quina R$ 4 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Dupla Sena R$ 600 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. 
Loteria Federal Cerca de R$ 500 mil Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais. 
Lotomania R$ 500 mil Acertar os 20 números sorteados.

Veja também

teaser image
Negócios

Aposta única leva mais de R$ 3,6 milhões no concurso 1142 da Dia de Sorte

teaser image
Negócios

Como resgatar dinheiro investido no Banco Master?

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Egídio Serpa

BNB lança fundo para clientes do Crediamigo

As aplicações no InvestAmigo serão a partir de R$ 1 e terão 100% de garantia, pois lastreadas em títulos públicos federais

Egídio Serpa
Há 16 minutos
Victor Ximenes

Servidores do Estado terão ponto facultativo nesta sexta (21)? Entenda

Victor Ximenes
Há 57 minutos
Vista superior de um grande evento com o 'Palco Potência' no centro, onde um painel de debate acontece diante de uma plateia numerosa e telões exibem imagens de mulheres.
Negócios

Expo Favela Innovation Ceará deve reunir mais de 30 mil pessoas em Fortaleza

Totalmente gratuito, o evento recebe os músicos Mano Brown, Djonga, Dudu Nobre e a influenciadora e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa.

Redação
Há 1 hora
Pessoa marcando dezenas em uma cartela de jogo de loteria +Milionária, com foco na ação de escolher números e na cartela de apostas, ilustra loterias do dia com sorteio pela caixa.
Negócios

Com +Milionária pagando R$ 10 milhões, veja loterias do dia

Confira os prêmios da Caixa desta quarta (19) e saiba como apostar.

Redação
Há 2 horas
Negócios

Otoch inaugura stand do Now Living em frente ao RioMar Fortaleza

O lançamento reforça a imagem moderna da marca no mercado imobiliário com experiência imersiva.

Agência de Conteúdo DN
19 de Novembro de 2025
Montagem de duas fotos de kitnet mobiliada montada em contêiner no bairro Meireles, em Fortaleza.
Negócios

Kitnets mobiliadas têm fila de espera em Fortaleza; veja se vale a pena investir ou alugar

Com menos de 20 m², imóveis têm mobília básica e contas embutidas no aluguel.

Mariana Lemos
19 de Novembro de 2025
Indústria Projeart Eusébio.
Victor Ximenes

Eusébio ganhará fábrica de R$ 60 milhões em nicho inédito no Nordeste

Estruturas metálicas produzidas serão utilizadas em galpões industriais, centros de distribuição e shoppings

Victor Ximenes
19 de Novembro de 2025
Imagem mostra empresário que usa o notebook para controlar a IA na mesa no escritório.
Delania Santos

Entenda como a IA muda o papel dos gestores

Delania Santos
19 de Novembro de 2025
Fachada do Aeroporto Regional de Jericoacoara – Comandante Ariston Pessoa. A parede é verde clara com o nome do aeroporto em letras grandes metálicas. Há uma estrutura de cobertura com treliças metálicas e parte envidraçada acima. Algumas pessoas estão do lado de fora, algumas sentadas e outras em pé, perto da entrada. Plantas e palmeiras decoram a área externa.
Negócios

Ceará terá 2 aeroportos concedidos à iniciativa privada por até R$ 141 milhões

Vencedor do leilão não será quem paga mais; entenda.

Letícia do Vale
19 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Com energia elétrica, Ceará dobrará produção de frutas, grãos e fibras

Empresários da agropecuária cearense não têm dúvida do potencial de produção das Chapadas do Apodi, Ibiapaba e Araripe. Enel diz que segue investindo.

Egídio Serpa
19 de Novembro de 2025
Homem marca cartela de apostas da loteria.
Negócios

Aposta única leva mais de R$ 3,6 milhões no concurso 1142 da Dia de Sorte

Duas apostas do Ceará tiveram seis acertos e foram premiadas.

Redação
18 de Novembro de 2025
Imagem de cédulas de cem reais usada em matéria sobre como resgatar investimento no Banco Master.
Negócios

Como resgatar dinheiro investido no Banco Master?

A instituição financeira teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central nesta terça-feira (18).

Redação
18 de Novembro de 2025
Foto que contém vista aérea do aeroporto de Cruz-Jericoacoara.
Negócios

TAP estuda voos de Portugal para Jericoacoara a partir de 2026, diz Setur

Duas cidades portuguesas estão na análise da companhia, conforme a pasta.

Luciano Rodrigues
18 de Novembro de 2025
Resultado da Timemania 2321 de hoje, 18/11; prêmio é de R$ 49,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2321 de hoje, 18/11; prêmio é de R$ 49,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
18 de Novembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1142 de hoje, 18/11; prêmio é de R$ 3,4 milhões
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1142 de hoje, 18/11; prêmio é de R$ 3,4 milhões

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
18 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6881, desta terça-feira (18/11); prêmio é de R$ 3,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6881, desta terça-feira (18/11); prêmio é de R$ 3,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
18 de Novembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2941 desta terça-feira (18/11); prêmio é de R$ R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2941 desta terça-feira (18/11); prêmio é de R$ R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
18 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3541, desta terça-feira (18/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3541, desta terça-feira (18/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
18 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (18/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
18 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (18/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
18 de Novembro de 2025
Andrei Rodrigues é um homem de meia idade de barba rala grisalha. Na foto, ele está sério e olhando para o lado.
Negócios

Fraude no Banco Master gira em torno de R$ 12 bi, diz PF

A operação da Polícia Federal apreendeu R$ 1,6 milhão só na casa de um dos investigados.

Redação
18 de Novembro de 2025
Montagem de fotos mostra as páginas principais dos sites dos programas federais Sisu, Prouni e Fies.
Papo Carreira

Guia completo: como usar a nota do Enem 2025 para Sisu, Prouni, Fies e mais

É possível utilizar os resultados para ingressar em universidades públicas, conseguir bolsas de estudo e financiar cursos.

Luana Severo
18 de Novembro de 2025
Foto de Daniel Vorcaro, de terno e gravata azul, falando em um microfone azul.
Negócios

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso pela PF em aeroporto

O Banco Central emitiu comunicado liquidando a instituição financeira.

Redação
18 de Novembro de 2025
Imagem mostra pessoa segurando um bilhete de loteria ao lado de um caixa e uma urna de apostas oferecendo serviços de loteria da Loterias CAIXA.
Negócios

Com Timemania sorteando R$ 49 milhões, veja loterias do dia

Confira concursos que podem valer a pena apostar nesta terça-feira (18).

Redação
18 de Novembro de 2025
Maquete de base data center nas cores branca e preta, com ambiente arborizado verde ao redor.
Negócios

Empresa investe R$ 1,5 bilhão no Ceará com data center na Praia do Futuro

Previsão de entrega do primeiro prédio pela Scala ainda é incerta.

Milenna Murta*
18 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Lula pode resolver ou agravar crise das geradoras de energia renovável

Se vetar o artigo primeiro da Lei 10848, que prevê o ressarcimento pelas perdas causadas pelo “curtaiment”, a geração eólica e solar será inviabilizada

Egídio Serpa
18 de Novembro de 2025
Terreno repleto de entulhos após demolição, com máquina escavadeira e caminhonete estacionada no local. Prédios residenciais e comerciais aparecem ao fundo sob céu azul.
Negócios

Obra de novo empreendimento no antigo Habib’s da Bezerra de Menezes é multada por falta de licença

Relatos indicam que novo condomínio residencial deve ser construído no lugar.

Letícia do Vale
18 de Novembro de 2025
Orla de Maceió.
Victor Ximenes

Quais os 15 bairros mais caros do Nordeste? Veja ranking

Preços de imóveis usados em vários bairros da região ultrapassam marca de R$ 10 mil por metro quadrado

Victor Ximenes
18 de Novembro de 2025
Foto mostra um bilhete dizendo décimo terceiro salário sobre um caderno.
Ana Alves

Veja 5 formas de usar o 13º salário com impacto duradouro

Ana Alves
18 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Quer conhecer as pessoas? Viaje com elas, e terá boas surpresas

Foi assim na recente Missão Empresarial da Fiec que foi a Portugal para aprender sobre a Economia Azul. Este colunista caiu do cavalo

Egídio Serpa
18 de Novembro de 2025