Com +Milionária pagando R$ 10 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A +Milionária é a loteria que pode pagar o prêmio mais alto desta quarta-feira (19), ao sortear R$ 10 milhões.

Para faturar a quantia, o jogador deve indicar corretamente os seis números e os dois trevos sorteados.

Também é possível tentar a sorte na Lotofácil e na Super Sete, que podem pagar até R$ 5 milhões cada nesta noite, a partir das 20 horas.

Mais chances de enricar

A Quina é outro concurso que pode valer a pena apostar, já que sorteia R$ 4 milhões.

Outra que os apostadores podem tentar é a Dupla Sena, que paga cerca de R$ 600 mil.

Nesta quarta, há ainda a Loteria Federal e a Lotomania, que pagam os menores prêmios desta rodada: até R$ 500 mil cada.

Loterias da caixa com sorteio hoje (19/11)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar +Milionária R$ 10 milhões Acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados. Lotofácil R$ 5 milhões Acertar as 15 dezenas sorteadas. Super Sete R$ 5 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Quina R$ 4 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Dupla Sena R$ 600 mil Acertar as seis dezenas sorteadas em um dos dois sorteios. Loteria Federal Cerca de R$ 500 mil Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais. Lotomania R$ 500 mil Acertar os 20 números sorteados.

Veja também Negócios Aposta única leva mais de R$ 3,6 milhões no concurso 1142 da Dia de Sorte Negócios Como resgatar dinheiro investido no Banco Master?

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.