Com investimento de R$ 60 milhões, novo hotel do Vila Galé no Ceará deve gerar 100 empregos diretos

O Grupo Vila Galé irá lançar mais um empreendimento no estado do Ceará. Previsto para ser inaugurado no Natal de 2024, o Vila Galé Collection ficará localizado no Cumbuco, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Será feito um investimento de R$ 60 milhões no novo hotel, que deve gerar 100 empregos diretos e mais 500 indiretos no Estado. As obras do hotel, que será o primeiro da linha Collection no Brasil, devem começar até agosto deste ano.

O empreendimento irá focar em um design sofisticado e terá 124 quartos. Ao contrário do resort Vila Galé Cumbuco, que foca em atrações para a família, os hotéis da bandeira Collection serão opção para um público mais exigente e que busca tranquilidade.

Além do novo hotel, o grupo também planeja dois condomínios de casas, o Água Marinha e o Águas de Cauípe. De acordo com o fundador e presidente do Grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, o investimento para esses empreendimentos será maior que o aporto no novo hotel.

As informações sobre o novo empreendimento foram divulgadas na reinauguração do Vila Galé Fortaleza após reformas de revitalização do espaço.

Investimentos em hotelaria

Jorge Rebelo ressalta que o Vila Galé Fortaleza, localizado na Praia do Futuro, foi o primeiro hotel do grupo no Brasil e, tendo sido lançado há 22 anos, precisava da revitalização. A reforma na estrutura teve como foco a oferta de quartos maiores e espaços para eventos.

Legenda: Reforma no Vila Galé Fortaleza ampliou quartos Foto: Kid Júnior

A escolha do novo empreendimento no Cumbuco é reflexo de uma forte presença da rede no município de Caucaia e do potencial visto pelo fundador da empresa no Ceará.

Jorge Rebelo de Almeida Fundador e presidente da Vila Galé Nós temos hoje no Cumbuco uma presença forte. Fizemos dois empreendimentos lá, o VG Sun, que venderam tudo, fizemos o Costa dos Ventos que vendeu tudo. [...] Foi aqui (em Fortaleza) que abrimos o primeiro hotel e continuamos a apostar aqui, esperamos fazer mais projetos no Ceará”.

Além do Collection no Cumbuco, será lançado também um empreendimento da mesma linha em Ouro Preto, em Minas Gerais. O grupo também está estudando outro empreendimento da mesma bandeira em São Luís, no Maranhão.

Geração de empregos

A previsão é que o novo hotel gere 100 empregos diretos e mais 500 indiretos. “Nós somos um dos grandes geradores de emprego. Em Caucaia, somos o maior pagador de ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), um grande contribuinte da prefeitura”, coloca Rebelo.

Para o secretário de Planejamento Urbano e Ambiental da Prefeitura de Caucaia, Diego Pinheiro, que entregou o alvará do novo empreendimento para o empresário português na ocasião, o hotel será importante para o município.

“O Vila Galé é um grupo hoteleiro de grande nível, de referência, que pode trazer emprego e renda para o município de Caucaia. Foi feito o projeto do Vila Galé Collection Sunset, que pode alavancar nas receitas tributárias do município, com a contribuição do ISS, com a geração de empregabilidade”, diz.

Ele destaca que os novos empregos serão priorizados para os residentes de Caucaia.

"A gente tem um programa chamado Catec, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que qualifica as pessoas para esses empreendimentos, seja na gastronomia, na hotelaria, todos esses são qualificados pelo próprio município", reforça.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil