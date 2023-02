Turismo no Ceará tem recorde histórico e 1º lugar no Nordeste

Nas últimas semanas, venho apresentando a performance de setores e atividades da economia do Ceará. O turismo, evidentemente, tem que ser colocado em pauta.

ATIVIDADE DE TURISMO NO CEARÁ COM RESULTADO RECORDE

Dados publicados recentemente pelo IBGE apontam que o turismo cearense registrou resultado recorde em 2022. O volume de atividades turísticas no Ceará apresentou crescimento de 36,7% em 2022, quando comparado com o ano anterior.

A performance anual de crescimento do turismo cearense de 2022 foi a melhor da série histórica, iniciada em 2012. Importante salientar que em julho de 2022, o turismo cearense superou o nível antes da pandemia.

Tabela 1 – Variação do Volume das Atividades Turísticas – Brasil e Ceará – Performance Anual (%) – 2019 a 2022

Ano Brasil Ceará 2019 +2,7% +4,8% 2020 -36,7% -41% 2021 +22,2% +19,5% 2022 +29,9% +36,7%

Fonte: IBGE (2023)

No Brasil, as atividades turísticas em 2022 anotaram avanço de 29,9%, portanto, inferior ao registrado no nosso estado.

Os empreendimentos turísticos no Ceará, em termos de receita nominal, observaram crescimento de 54,2%, segundo a pesquisa do IBGE, figurando também como o maior avanço anual no faturamento da série histórica.

RANKING ESTADUAL DO TURISMO: CEARÁ EM 1º LUGAR

Em termos de ranking, entre os estados que possuem cobertura do IBGE na divulgação das atividades turísticas, o Ceará figurou em 1º lugar no Nordeste. Em nível nacional, o turismo cearense também ficou no pódio, pois ficou em 2º lugar no crescimento das atividades turísticas.

Tabela 2 – Variação do Volume das Atividades Turísticas – Nordeste – Ranking – 2022

Estado % Ceará +36,7% Bahia +23,4% Pernambuco +16,1%

Fonte: IBGE (2023)

Minas Gerais, em 2022, foi o estado de maior crescimento das atividades turísticas no Brasil.

O resultado alvissareiro do turismo cearense, pode ser explicado por vários fatores, que passam desde a reversão das medidas de combate à pandemia; das ações do setor público; e também do segmento privado, através da implantação e expansão de empreendimentos voltados para o turismo.

