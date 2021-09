Cinco estados do Nordeste pedem suspensão de propaganda enganosa da Petrobras sobre gasolina

As procuradorias-gerais do Distrito Federal e de 12 estados brasileiros - sendo cinco do Nordeste - ajuizaram uma ação civil pública contra a Petrobras para a retirada de propaganda enganosa sobre a composição do preço do combustível. O documento é do último dia 9 de setembro.

Conforme a ação, a peça publicitária induz o consumidor a pensar que os tributos estaduais são os principais responsáveis pelo aumento do custo da gasolina no Brasil.

Veiculada em setembro deste ano, a propaganda diz que a estatal fica com apenas R$ 2 de cada litro de gasolina vendido.

Veja a propaganda mencionada na ação:



O Colégio Nacional dos Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (Conpeg) incluiu, no texto, o cálculo do custo do combustível para comprovar qual o percentual de tributos sobre o valor final.

Foto: Reprodução

"Ao dar informações parciais, omitindo dado relevante sobre características, qualidades e propriedades dos produtos, a companhia induz o consumidor a pensar que o valor da 'gasolina' é menor do que efetivamente é, criando a impressão de que a parcela de tributos é muito superior ao valor do produto em si, ou seja, induz o consumidor à errônea impressão de que um litro de 'gasolina' poderia custar apenas R$ 2 enquanto lhes é cobrado R$ 6,00 ou mais", diz a ação.

Ao todo, cinco estados do Nordeste assinaram o documento. O Ceará ficou de fora. Foram eles:

Bahia

Maranhão

Pernambuco

Piauí

Sergipe

Além da suspensão urgente da propaganda da Petrobras, sob pena de multa diária, a ação pede uma outra peça seja feita para “esclarecer corretamente ao consumidor acerca da composição do valor da gasolina” e “desfazer o malefício da publicidade enganosa por ela veiculada”.

O documento também cobra o pagamento de indenização por dano moral coletivo da Petrobras. Estados das regiões Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste também ajuizaram a ação. Veja quais foram:

Amapá

Amazonas

Pará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Minas Gerais

Rio Grande do Sul