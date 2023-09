Ceará tem a gasolina mais cara do Nordeste em agosto, aponta Ticket Log

A gasolina comum fechou agosto com preço médio de R$ 6,33/litro nos postos de combustíveis do Ceará. O valor representa alta de 2,92% em comparação com o mês anterior. Os dados são do Índice de Preços Ticket Log (IPTL).

Com isso, o Ceará tem a gasolina comum mais cara de todo o Nordeste, e é a ainda o único Estado a romper a barreira dos R$ 6,30 por litro de combustível na região.

Os preços praticados no Ceará, no entanto, não são os únicos a afetarem o bolso dos condutores nordestinos. Todos os Estados da região registraram aumento no valor da gasolina comum.

O segundo Estado mais caro para abastecer no Nordeste é o Sergipe, onde os motoristas precisam desembolsar, em média, R$ 6,26 por litro de gasolina comum. Com R$ 5,75/litro, a Paraíba se destaca por ter o combustível mais barato dentre as nove unidades federativas.

VEJA O RANKING DO PREÇO DA GASOLINA COMUM NO NORDESTE:

Ceará: R$ 6,33/litro; Sergipe: R$ 6,26/litro Bahia: R$ 6,09/litro; Alagoas: R$ 6,08/litro; Rio Grande do Norte: R$ 6,05/litro; Pernambuco: R$ 5,98/litro; Piauí: R$ 5,97/litro; Maranhão: R$ 5,86/litro; Paraíba: R$ 5,75/litro.

DIESEL DISPARA

Principal forma de abastecimento sobretudo para quem tem veículos mais pesados, o diesel nunca esteve tão próximo de romper a barreira dos R$ 6/litro.

As duas formas preferenciais de completar o tanque com o diesel, o comum e o S-10, assim como a gasolina, registraram alta também em todos os nove Estados do Nordeste.

O diesel comum fechou agosto com preço médio de R$ 5,61/litro, alta de 7,27% em relação a junho; já o diesel S-10 registrou o maior aumento: encerrou o mês valendo R$ 5,67/litro, 8,21% maior.

Apenas o etanol ficou mais barato na região: -0,43% em média, com preço de R$ 4,68/litro. Somente Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte registraram alta no combustível.

MAIS CARO NA FONTE

Os dados do IPTL reúne os dados dos 21 mil postos da empresa no País para realizar a média do preço de cada um dos combustíveis analisados.

Para explicar esse aumento, estão dentre as causas possíveis a alta de mais de 16% do preço da gasolina repassado às refinarias.

Essa medida entrou em vigor no último dia 16 de agosto e fez com que o diesel e o etanol, alternativas à gasolina comum, deixassem de ser economicamente viáveis em detrimento do outro combustível.

As mudanças causaram impacto direto no preço repassado ao consumidor. Em Alagoas, no início do mês, o diesel comum estava sendo vendido a R$ 5,07/litro. O mesmo combustível fechou agosto a R$ 6,02/litro no Estado, alta percentual de 18,74% — a maior de todo o Nordeste.