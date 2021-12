Ceará tem a 2º maior expansão de produção industrial do Brasil em outubro

Setor forte da economia cearense, a produção industrial do estado teve alta de 4,1% no mês de outubro em comparação a setembro. Com o resultado, o Ceará se coloca com a segunda maior produção do Brasil durante o período. Alta acumulada no ano foi de 8,9% no Ceará.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (9) de pesquisa realizada em 15 locais pesquisados.

Entre os estados, Mato Grosso apresentou o melhor desempenho, de 4,8%. Por sua vez, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Pará e Santa Catarina tiveram recuo no mesmo período.

O monitoramento também analisou a produção industrial da Região Nordeste, que teve crescimento de 5,1%. Contudo, o desempenho do Brasil foi negativo (-0,6%).

Veja o desempenho dos estados:

Mato Grosso: 4,8% Ceará: 4,1% Bahia: 2,7% Rio Grande do Sul: 2,7% Pernambuco: 1,6% Paraná: 0,6% Amazonas: 0,4% Rio de Janeiro: 0,1% Goiás: 0 Espírito Santo: -1% São Paulo: -3,1% Minas Gerais: -3,9% Pará: -4,2% Santa Catarina: -4,7%

Desempenho dos itens

Apesar do bom desempenho, em relação a outubro de 2020, a indústria cearense registrou queda de -9,8%. Nessa comparação, as maiores altas foram registradas na fabricação de produtos de minerais não-metálicos (3,9%) e na fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (3,4%).

Já as maiores quedas foram registradas na fabricação de outros produtos químicos (-24,0%), preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (-19,1%) e a confecção de artigos do vestuário e acessórios (-16,1%).



