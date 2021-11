Indústria do Ceará acumula alta de 11,9% no ano; veja resultado por segmento

A produção industrial cearense alcançou uma alta de 11,9% no acumulado deste ano até setembro, apesar da queda de 12,3% no mês em comparação com o mesmo período de 2020.

A informação consta na Pesquisa Industrial Mensal (PIM) divulgada nesta quarta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No comparativo entre setembro e agosto deste ano, o setor apresentou uma retração de 4,4%. Já no acumulado de 12 meses, a atividade registra alta de 11,1%.

Metalurgia puxa alta

O segmento de metalurgia puxou o resultado para cima no comparativo de setembro contra igual período de 2020.

Veja o resultado por segmento:

Metalurgia: 20,2%

Fabricação de produtos têxteis: 3,2%

Fabricação de bebidas: 2,4%

Maiores quedas

Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos: -38,7%

Fabricação de outros produtos químicos: -25,6%

Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados: -23,8%

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos: -15,6%

Ceará tem maior recuo

Olhando o resultado entre setembro e agosto deste ano, a queda de 4,4% no Ceará é a maior entre os 15 estados brasileiros considerados no levantamento. Ao todo, nove entes federados tiveram variação negativa.

Também tiveram queda na produção Amazonas (-4%), Goiás (-2,3%), Mato Grosso (-2,2%), São Paulo (-1,0%), Pará (-0,6%) e Santa Catarina (-0,5%).

A média nacional ficou estável em -0,4%.