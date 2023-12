Calendário e valores do IPVA 2024 no CE serão divulgados nesta quarta-feira (27) pela Sefaz

O calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 será lançado nesta quarta-feira (27) pela Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), no Centro de Fortaleza. Também serão divulgadas as alíquotas do tributo e possíveis descontos.

Para calcular o IPVA 2024, a Fazenda tomou como base o levantamento anual feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O órgão monitora os preços médios de mercado dos veículos e do Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Ceará (Sindivel).

Têm direito à isenção do imposto pessoas com deficiência (PCDs) e proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano, metropolitano e intermunicipal, micro-ônibus, vans, topiques e veículos com mais de 15 anos de fabricação.

Os informes serão dados pelo secretário estadual da Fazenda, Fabrízio Gomes.

Imposto não deve aumentar

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), adiantou em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste na última quarta-feira (20) que a alíquota do IPVA permanecerá a mesma em 2024. "Não temos nenhuma discussão de alteração e alíquota do IPVA, vamos manter a mesma", garantiu o gestor.

As alíquotas do IPVA variam de 1% a 3,5% sobre o valor de venda dos veículos, segundo o Governo do Estado.