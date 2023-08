Ceará e Pernambuco lideram em arrecadação de IPVA no Nordeste; veja ranking dos estados

Ceará e Pernambuco lideraram em arrecadação de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do Nordeste no primeiro semestre deste ano. Ao todo, foram arrecadados nos dois estados R$ 3,47 bilhões nos primeiros seis meses de 2023.

Pernambuco arrecadou R$ 1,88 bilhão no primeiro semestre, enquanto o Ceará R$ 1,59 bilhão. (Veja lista dos estados abaixo)

O número do Ceará representa um aumento de 28% em relação à arrecadação do imposto em igual período do ano passado, sendo a maior variação da região.

Pernambuco teve um aumento de 19% na arrecadação.

O ranking foi elaborado pelo Diário do Nordeste com base nos dados das Secretarias da Fazenda dos nove estados do Nordeste.

O aumento da arrecadação no Ceará se deu em meio à queda no volume da frota tributada no Estado. Foram tributados 2.286.196 veículos no primeiro semestre de 2023, contra 2.311.464 de 2022, uma redução de 1%.

O Ceará arrecadou em média R$ 696,57 por veículo, sendo esse também o maior número do Nordeste. Segundo a Sefaz-CE, o aumento na arrecadação se deu devido ao acréscimo no valor venal dos automóveis após a pandemia.

Aumento na arrecadação

Em nota, a Sefaz informou que a “redução da inadimplência” do IPVA ocorreu devido às medidas adotadas em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), através de uma integração de regras.

“Outro ponto importante é a tabela do IPVA para veículos usados, que teve um acréscimo no valor venal dos automóveis devido ao cenário de veículos novos, o que potencializou a venda e valorização dos carros usados. A Sefaz-CE realiza essa pesquisa junto ao Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Ceará, como também pela Tabela Fipe”, cita.

A Pasta esclarece que o IPVA é destinado a políticas públicas para todo o estado do Ceará, abrangendo áreas como educação, saúde, infraestrutura e segurança, entre outras, sendo que 50% da arrecadação é destinada aos municípios.

De acordo com a nota enviada pela Secretaria, há uma tendência de crescimento na arrecadação do IPVA até o final do ano, já que o cumprimento da obrigação tributária é necessário para que o veículo permaneça licenciado.

Confira o ranking dos estados