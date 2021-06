Calendário do PIS/Pasep 2020-2021 chega ao penúltimo dia; veja se tem direito

Os trabalhadores com direito ao abono salarial PIS/Pasep 2020-2021 têm até amanhã (30) para realizar o saque neste ano. Mais de 700 mil brasileiros ainda não sacaram o correspondente a R$ 440 milhões.

Os trabalhadores que não efetuarem o saque só serão liberados novamente no início do próximo calendário do abono salarial que, pela determinação do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), será apenas em janeiro de 2022.

Saque do PIS/Pasep 2021

Como sacar os valores?

Para quem não é correntista da Caixa, o dinheiro cai na poupança social digital e pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Já para quem é correntista, os créditos são realizados nas contas existentes e a movimentação é feita com o cartão ou pelo internet banking e Aplicativo da Caixa. Quem tem conta em outro banco pode fazer a transferência em uma agência ou pela internet.

Nos casos em que o PIS não possa ser creditado em conta existente ou na poupança social digital, é possível fazer o saque com o Cartão do Cidadão, mediante senha nos terminais de autoatendimento, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências.

Como consultar o Pis pelo CPF?

Com o CPF em mãos, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o site “Meu INSS”;

o site “Meu INSS”; Clique em “Entrar”;

em “Entrar”; Caso não tenha cadastro , a plataforma vai pedir que faça um. Para isso, basta preencher os campos, com CPF, data de nascimento, nome, e-mail, celular, nome da mãe e estado;

, a plataforma vai pedir que faça um. Para isso, basta preencher os campos, com CPF, data de nascimento, nome, e-mail, celular, nome da mãe e estado; Após o cadastro, digite o número do seu CPF e a senha;

o número do seu CPF e a senha; Pronto, faça a consulta do PIS online.

Como saber se tenho direito ao Pis?

PIS (trabalhador de empresa privada):

No Aplicativo Caixa Trabalhador

No site da caixa (www.caixa.gov.br/PIS)

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

Pasep (servidor público):

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).

O que é o abono salarial?

O Abono Salarial é o benefício constitucional de direito do trabalhador que satisfaça os requisitos, como:

Estar cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS;

Ter recebido de empregador pessoa jurídica remuneração média de até dois salários mínimos no período trabalhado no ano-base;

Ter trabalhado com carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano-base;

Constar na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - pertinente ao ano-base.

Quanto é pago?

A Caixa informa que o valor do abono salarial já foi atualizado com o salário mínimo, que passou de R$ 1.045, em 2020, para R$ 1.100, em 2021. O valor varia de acordo com o número de meses trabalhados com carteira no último ano inteiro.

No ano-base 2019, o valor do benefício variava de R$ 88 (um mês trabalhado no ano) a R$ 1.045 (doze meses trabalhados). Com o reajuste do salário mínimo, no ano-base 2020, a quantia vai de R$ 92 a R$ 1.100.

O valor do Abono Salarial é de até um salário mínimo, proporcional aos meses trabalhados no ano-base. Se ela trabalhou o ano todo, recebe um salário mínimo. Se trabalhou um mês, ganha proporcionalmente: 1/12 do salário mínimo.

Até quando posso sacar o abono salarial?

O abono salarial estará disponível para saque até o fim deste mês, 30 de junho.

Calendário de Pagamento PIS/Pasep 2020-2021

PIS

Nascidos em julho

Início do pagamento: 16 de julho de 2020

de julho de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em agosto

Início do pagamento: 18 de agosto de 2020

de agosto de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em setembro

Início do pagamento: 15 de setembro de 2020

de setembro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em outubro

Início do pagamento: 14 de outubro de 2020

de outubro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em novembro

Início do pagamento: 17 de novembro de 2020

de novembro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em dezembro

Início do pagamento: 15 de dezembro de 2020

de dezembro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em janeiro

Início do pagamento: 19 de janeiro de 2021

de janeiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em fevereiro

Início do pagamento: 19 de janeiro de 2021

de janeiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em março

Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021

de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em abril

Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021

de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em maio

Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021

de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em junho

Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021

de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Pasep

Final da inscrição 0

Início do pagamento: 16 de julho de 2020

de julho de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 1

Início do pagamento: 18 de agosto de 2020

de agosto de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 2

Início do pagamento: 15 de setembro de 2020

de setembro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 3

Início do pagamento: 14 de outubro de 2020

de outubro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 4

Início do pagamento: 17 de novembro de 2020

de novembro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 5

Início do pagamento: 19 de janeiro de 2021

de janeiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 6 e 7

Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021

de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 8 e 9

Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021

de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021