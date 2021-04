Abono salarial do PIS/Pasep ainda pode ser sacado até 30 de junho

O novo calendário do abono do PIS/Pasep passará a pagar de forma anual e com novas liberações apenas a partir de janeiro de 2022. Com isso, alguns trabalhadores que não sacaram os valores a que têm direito ainda podem receber o benefício. Dessa forma, quem trabalhou com carteira assinada ou esteve registrado como funcionário de órgão público nos anos de 2018 e 2019 está apto a receber.

Estes beneficiários terão até o dia 30 de junho para fazer a retirada do valor na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Segundo a Caixa, para o ano-base 2019, aproximadamente 887 mil trabalhadores ainda não efetuaram o saque, representando R$ 625,9 milhões.

Já sobre o Pasep, cerca de 208 mil trabalhadores não buscaram o abono referente ao ano-base 2019, o que representa um saldo de R$ 96 milhões de reais, segundo o Banco do Brasil.

A liberação dos calendários anteriores atende à resolução 838 do Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador), de 24 de setembro de 2019, que permite ao trabalhador que ainda não sacou o benefício o direito de receber o abono até junho deste ano.

Como sacar?

Quanto ao saque, ainda pode ser realizado até 30 de junho de 2021. No entanto, para quem não é correntista da Caixa, o dinheiro cai na poupança social digital e pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Já para quem é correntista, os créditos são realizados nas contas existentes e a movimentação é feita com o cartão ou pelo internet banking e Aplicativo da Caixa. Quem tem conta em outro banco pode fazer a transferência em uma agência ou pela internet.

Nos casos em que o PIS não possa ser creditado em conta existente ou na poupança social digital, é possível fazer o saque com o Cartão do Cidadão, mediante senha nos terminais de autoatendimento, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências.

Quais os valores?

A Caixa informa que o valor do abono salarial já foi atualizado com o salário mínimo, que passou de R$ 1.045, em 2020, para R$ 1.100, em 2021. O valor varia de acordo com o número de meses trabalhados com carteira no último ano inteiro.

No ano-base 2019, o valor do benefício variava de R$ 88 (um mês trabalhado no ano) a R$ 1.045 (doze meses trabalhados). Com o reajuste do salário mínimo, no ano-base 2020, a quantia vai de R$ 92 a R$ 1.100.

Calendário de Pagamento PIS/Pasep 2020-2021

PIS

Nascidos em julho

Início do pagamento: 16 de julho de 2020

de julho de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em agosto

Início do pagamento: 18 de agosto de 2020

de agosto de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em setembro

Início do pagamento: 15 de setembro de 2020

de setembro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em outubro

Início do pagamento: 14 de outubro de 2020

de outubro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em novembro

Início do pagamento: 17 de novembro de 2020

de novembro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em dezembro

Início do pagamento: 15 de dezembro de 2020

de dezembro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em janeiro

Início do pagamento: 19 de janeiro de 2021

de janeiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em fevereiro

Início do pagamento: 19 de janeiro de 2021

de janeiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em março

Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021

de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em abril

Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021

de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em maio

Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021

de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Nascidos em junho

Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021

de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Pasep

Final da inscrição 0

Início do pagamento: 16 de julho de 2020

de julho de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 1

Início do pagamento: 18 de agosto de 2020

de agosto de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 2

Início do pagamento: 15 de setembro de 2020

de setembro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 3

Início do pagamento: 14 de outubro de 2020

de outubro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 4

Início do pagamento: 17 de novembro de 2020

de novembro de 2020 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 5

Início do pagamento: 19 de janeiro de 2021

de janeiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 6 e 7

Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021

de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021

Final da inscrição 8 e 9

Início do pagamento: 11 de fevereiro de 2021

de fevereiro de 2021 Data limite para sacar: 30 de junho de 2021