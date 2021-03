Caixa divulga calendário para atualização de cadastro do auxílio emergencial 2021

Começa nesta quinta-feira (11) o período de atualização do cadastro no aplicativo Caixa Tem para o recebimento do auxílio emergencial, conforme divulgou a Caixa Econômica Federal. A atualização cadastral ocorrerá de forma escalonada, de acordo com a data de aniversário do beneficiário. Hoje é a vez dos nascidos em janeiro e fevereiro fazerem a atualização.

Veja o calendário:

11 de março: nascidos em janeiro e fevereiro

12 de março: nascidos em março e abril

15 de março: nascidos em maio e junho

16 de março: nascidos em julho e agosto

17 de março: nascidos em setembro e outubro

18 de março: nascidos em novembro e dezembro

Como fazer

A atualização pode ser feita inteiramente pelo celular, não sendo necessário que o beneficiário se desloque até uma agência do banco. Ele deve acessar o aplicativo e seguir as orientações, clicando em "Atualize seu cadastro". Ao clicar, a Caixa pede foto do beneficiário e documentos pessoais.

Documentos necessários

CNH ou RG

Comprovante de residência

Foto do beneficiário com um dos documentos

Golpes

Em 2020, a liberação de benefícios como o auxílio e o FGTS emergencial foi marcada pela atuação de criminosos. Os golpes geralmente aconteciam antes mesmo de o beneficiário acessar a sua poupança social digital, criada automaticamente pela Caixa no nome de milhões de brasileiros.



Por isso, a Caixa explica que esse procedimento de atualização cadastral deve garantir uma segurança a mais e evitar novos golpes, além de verificar quais pessoas que receberam o benefício em 2020 perderam direito aos pagamentos nessa nova rodada.