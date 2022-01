Caixa deposita retroativo do Auxílio Emergencial para pais solteiros chefes de família

Nesta quinta-feira (13), a Caixa Econômica Federal realizou pagamentos referentes à cota complementar do Auxílio Emergencial a 823,4 mil pais solteiros ou chefes de família que criam os filhos sozinhos, sem cônjuge, companheira ou companheiro.

A informação foi divulgada pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais do banco, na tarde desta quinta.

Para ter direito ao complemento, o pai de família monoparental deve ter sido beneficiário do Auxílio Emergencial pago entre abril e agosto de 2020.

O pagamento foi realizado em parcela única no aplicativo Caixa Tem e os valores recebidos podem variar de R$ 600 a R$ 3 mil, visto que correspondem às cinco parcelas pagas no ano retrasado.

Se, por exemplo, o chefe de família recebeu o auxílio apenas durante 4 meses em 2020, ele irá receber o pagamento de R$ 600 referentes a cada parcela devida. No caso, R$ 2,4 mil. Desta forma, o benefício se equipara ao concedido às mães chefes de família, na ocasião.

"Em 2020, o primeiro momento do Auxílio Emergencial era de parcelas de R$ 600 por mês. Então, aqui, dependendo de quando os pais começaram a receber, por isso que os valores são de R$ 600 a R$ 3 mil. R$ 600 se é um mês, R$ 3 mil se foram os cinco meses", reforçou o presidente da Caixa.

Consulta Auxílio

A consulta da situação do benefício pode ser realizada no site Consulta Auxílio, do Ministério da Cidania.

Segundo Pedro Guimarães, não há necessidade de cadastramento. "Esses créditos [da cota complementar] foram realizados automaticamente".

Ainda durante a transmissão ao vivo, o presidente da Caixa detalhou que, em 2020 e em 2021, a Caixa realizou o pagamento de R$ 354,4 bilhões referentes ao Auxílio Emergencial, sendo R$ 294,1 bi, em 2020; e R$ 60,3 bi, em 2021. Ao todo, o banco realizou no período 773,5 milhões de pagamentos.

No aplicativo Caixa Tem, o usuário pode realizar consultas dos benefícios e parcelas, fazer saques sem cartão, transferência de valores, bem como pagar boletos e contas.