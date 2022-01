Pais solteiros chefes de família terão direito a retroativo do Auxílio Emergencial

Assim como em 2020, quando mães chefes de família receberam o Auxílio Emergencial, pais solteiros terão em 2022 direito a uma cota complementar de até R$ 3 mil do benefício federal. Isso porque o pagamento considera as cinco parcelas de R$ 600, mesmo valor garantido entre abril e agosto do ano retrasado.

Para ter acesso ao dinheiro, homens provedores de família monoparental precisam ter sido beneficiários do Auxílio Emergencial nesse mesmo período, ou seja, de abril a agosto de 2020.

Segundo o Ministério da Cidadania, o grupo incluso na cota complementar será o de pais solteiros ou chefes de família que criam os filhos sozinhos sem a ajuda financeira de companheira ou companheiro.

A Pasta esclarece ainda que o pagamento vale para homens cadastrados pelo site ou aplicativo do Auxílio Emergencial e também para aqueles que receberam o benefício por integrarem o antigo Bolsa Família ou serem inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Os repasses estão previstos para o início deste ano. No entanto, o calendário de pagamento ainda será divulgado pelo governo federal. A expectativa é que o benefício chegue a 1,283 milhão de famílias de homens monoparentais.

Como consultar Os beneficiários poderão consultar se vão ter direito ao complemento através da página do Auxílio Emergencial. O acesso é obtido após o preenchimento de informações pessoais, como CPF, nome completo, nome da mãe ou se tem mãe desconhecida e data de nascimento.