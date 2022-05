C6 Bank: golpe realizado por clientes desvia R$ 23 milhões da instituição financeira

A Polícia Civil de São Paulo investiga um desvio de R$ 23 milhões realizado por 5 mil clientes do banco digital C6 Bank. Segundo informações da Veja, o golpe teria acontecido na modalidade CDB Crédito, a partir de uma brecha que permitia usar o valor total disponibilizado na categoria junto à opção de saque de dinheiro da empresa financeira.

A categoria é uma espécie de crédito ofertado pela instituição financeira realizada através do cartão de crédito, no qual o cliente ganha de limite o valor que ele aplicar em um Certificado de Depósito Bancário (CDB) — categoria de investimento de renda fixa oferecido por bancos.

A aplicação deveria ficar bloqueada até o pagamento da fatura, mas usuários descobriram que, devido a uma falha do C6 Bank, podiam usar o valor total do limite e ainda sacar o investimento, antes de o banco realizar o bloqueio da aplicação.

Conforme a publicação, a maioria das fraudes se concentraram em comunidades da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, fato que levou as autoridades a desconfiarem do envolvimento do crime organizado.

A Polícia também não descarta a possibilidade de que a informação sobre a falha do banco tenha sido propagada através do boca a boca, já que os desvios foram realizados por contas correntes existentes e de celulares únicos. Outro fato que chamou a atenção dos investigadores foi que a maioria dos desvios foi realizado em pontos físicos específicos das comunidades.

O caso segue em andamento na Polícia Civil, enquanto o C6 Bank tenta bloquear a conta dos correntistas através da Justiça. O banco digital começou cobrar o valor desviado, já que ao fraudar o valor o correntista permanece em dívida com o banco.

