Apostador de Fortaleza ganha mais de R$ 85 mil na Lotamania sem acertar nenhuma dezena

Um apostador de Fortaleza não acertou nenhuma dezena, mas ainda assim ganhou um valor total de R$85.793,84 na Lotomania nesta segunda-feira (2), quando foi sorteado o concurso 2307.

A conquista aconteceu porque a Lotomania premia não só quem faz de 20 (prêmio principal) a 15 acertos, como também quem zera, não acertando nenhum número sorteado, como foi o caso do apostador do Ceará.

Para ganhar o prêmio na Lotomania, o apostador deve acertar 20,19,18,17,16,15 ou nenhum número. No concurso realizado nesta segunda, o prêmio principal foi de R$ 482.590,19.

As dezenas sorteadas no concurso foram: 54 - 46 - 49 - 43 - 32 - 76 - 74 - 08 - 25 - 79 - 11 - 61 - 68 - 83 - 75 - 55 - 78 - 06 - 73 - 26.

Veja detalhamento da Lotomania

Foto: Reprodução

Probabilidades

Com nenhuma (0) dezena acertada, uma chance de 1 em 11.372.635;

Com 15 dezenas acertadas, uma chance de 1 em 112;

• Com 16 dezenas acertadas, uma chance de 1 em 472;

• Com 17 dezenas acertadas, uma chance de 1 em 2.776;

• Com 18 dezenas acertadas, uma chance de 1 em 24.235;

• Com 19 dezenas acertadas, uma chance de 1 em 352.551;

Com 20 dezenas acertadas, uma chance de 1 em 11.372.635.

Como apostar na Lotomania?

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quanto custa apostar na Lotomania?

O preço da aposta na Lotomania vale R$ 2,50 e é a única oção disponível. Você pode escolher 50 números dentre 100 disponíveis.