Brisanet quer levar 5G a todos os municípios do Ceará até junho de 2024

Em menos de um ano, todas as cidades do Ceará podem passar a ter acesso ao 5G. A meta audaciosa é da Brisanet, que está antecipando o planejamento federal, que indica a cobertura em todo o País somente em 2029.

O plano foi revelado pelo CEO da Brisanet e homenageado da 51ª edição do Troféu Sereia de Ouro, José Roberto Nogueira. O empresário foi um dos nomes convidados do Telecom Summit 2023, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Na ocasião, o cearense detalhou que já há cidades com menos de 30 mil habitantes no Interior do Estado que estão ganhando antenas da quinta geração da rede móvel.

"Nosso compromisso de fazer cidades abaixo de 30 mil habitantes é nos anos de 2026, 2027, 2028 e 2029, mas já estamos fazendo. Já tem várias cidades (com torres) construídas. Então, estamos antecipando, e muito. As cidades de 2026 nós estamos trazendo para 2023 já", explicou.

Ainda neste mês de agosto, Nogueira indica que o 5G será ativado em 15 cidades do interior cearense e, até o fim do ano, serão mais 50 municípios, incluindo cidades da Grande Fortaleza.

Novas contratações

Questionado se a instalação das antenas da nova tecnologia acarretou aumento do quadro de funcionários, o empresário pontuou que, neste primeiro momento, não, e a equipe antes dedicada exclusivamente à expansão da fibra ótica está sendo utilizada para o 5G.

"Como a Brisanet construiu fibra ótica na porta de 20 milhões de habitantes nos últimos anos, nós colocamos um freio na fibra e a equipe que estava na expansão da fibra agora está na expansão do 5G", pontuou.

O CEO da Brisanet também ressaltou que, em 2021 e 2022, a empresa realizou cerca de 400 contratações por mês. Este ano, a abertura de vagas está suspensa, mas deve retomar em 2024, conforme Nogueira.

O leilão do 5G marca a entrada da Brisanet na telefonia móvel. Até então, a companhia era focada em fibra ótica.

"A Brisanet é uma concorrente da Tim, Claro e Vivo, temos o nosso chip, somos uma operadora completa: construímos torres, colocamos rádios. É uma nova operadora de telefonia móvel, mas já nascendo no 5G", destacou.

5G no Ceará

Dos 184 municípios do Ceará, apenas três têm cobertura 5G para 100% dos moradores, considerando todas as operadoras de telefonia. São eles: Eusébio, Fortaleza e Maracanaú. Em comum, todos fazem parte da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Ao todo, 157 municípios do Ceará estão cobertos pelo 5G, representando 85,4% do Estado. Além das três cidades da RMF, outras 12 de demais regiões caminham para atingir a cobertura máxima pela faixa, alcançando mais de 95% dos moradores. Os dados são da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE