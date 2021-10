Brasil tem a 3ª maior inflação entre os países mais ricos do mundo; confira ranking

O Brasil ocupa o terceiro lugar do ranking de inflações considerando as nações do G-20, grupo formado pelas maiores economias do mundo. O País tem a 23ª maior inflação do mundo e está em quinto lugar considerando as economias das Américas do Sul, Central e Norte .

Pressão inflacionária

O economista do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da FGV, André Braz, explica que o aumento de preços no País se intensificou com a chegada da pandemia e que a pressão inflacionária no ano passado era, sobretudo, sobre os alimentos.

À época, a questão era muito ligada às commodities agrícolas, como soja, milho e trigo, problemas em safras e aumento da demanda. Outro ponto, talvez o principal, foi a desvalorização do real frente ao dólar, questão que persistiu neste ano.

“A crise doméstica relacionada ao endividamento público e atritos políticos fizeram com que a nossa moeda seguisse em desvalorização e que a inflação fosse cada vez sendo incorporada por outros setores. Aquela pressão inflacionária muito concentrada em alimentos em 2020 acabou se diversificando para outros setores em 2021 porque não foi só o preço dos grãos”, destaca.

Ele também atribui a inflação à crise hídrica, que levou ao aumento dos custos de energia para os consumidores, serviços e indústria. Segundo ele, a expectativa é que as pressões inflacionárias arrefeçam a partir do segundo trimestre do ano que vem, quando deve haver uma regularização do regime de chuvas.

Veja as inflações dos países do G-20

País Inflação Argentina 51,40% Turquia 19,58% Brasil 10,25% Rússia 7,40% México 6,00% Índia 5,30% Estados Unidos 5,30% África Do Sul 4,90% Canadá 4,10% Alemanha 4,10% Espanha 4,00% Austrália 3,80% Zona Euro 3,40% Reino Unido 3,20% Holanda 2,70% Itália 2,60% Coreia Do Sul 2,50% Cingapura 2,40% França 2,10% Indonésia 1,60% Suíça 0,90% China 0,80% Arábia Saudita 0,30% Japão -0,40%

Veja as inflações dos países da América

País Inflação Venezuela 2.720,00% Suriname 59,80% Argentina 51,40% Haiti 12,20% Brasil 10,25% República Dominicana 7,90% Guiana 7,70% Uruguai 7,41% Paraguai 6,40% Jamaica 6,10% México 6,00% Chile 5,30% Estados Unidos 5,30% Peru 5,23% Nicarágua 4,98% El Salvador 4,97% Colômbia 4,51% Cuba 4,20% Canadá 4,10% Belize 3,90% Barbados 3,70% Guatemala 3,67% Porto Rico 3,30% Baamas 2,70% Honduras 2,64% Panamá 2,39% Trinidad E Tobago 2,20% Costa-Rica 2,09% Aruba 1,40% Bermudas 1,20% Equador 1,07% Bolívia 0,18% Ilhas Caimã -1,00%