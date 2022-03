Brasil ainda corre risco de apagão e racionamento de energia? Entenda

O País passou ano passado por uma crise hídrica, o que afetou a produção de energia elétrica e fez pesar a conta de luz. A falta de chuvas para movimentar as hidrelétricas levou à necessidade do acionamento das termelétricas, que têm um custo mais alto.

Para repassar a conta para o consumidor e evitar reajustes expressivos na conta de luz este ano, foi criada a bandeira escassez hídrica, que estabelece uma cobrança adicional a cada 100 kWh consumidos. A taxa tem previsão de sair de vigor a partir de abril deste ano.

E, segundo especialistas consultados pelo Diário do Nordeste, a cobrança não deve ser renovada. Com um regime de chuvas acima da média até este momento do ano e reservatórios voltando ao nível normal, o país afasta o risco de ter apagão ou racionamento de energia no curto prazo.

Contudo, é necessário seguir investindo em fontes de energia renováveis para evitar novas crises no futuro.

Crise energética

Para o cientista chefe em energia da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico (Funcap) e professor do departamento de engenharia elétrica da UFC, Fernando Antunes, a crise energética que o país teve no ano passado já passou.

As chuvas deste ano ficaram, inclusive, acima do esperado, com enchentes em estados como Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Segundo ele, é necessário ainda esperar para ver o comportamento dos reservatórios em julho e agosto, períodos de seca.

“Não acredito que se possa estar discutindo problema de escassez porque tem chovido bastante, o São Francisco inclusive está vertendo. Não vejo possibilidade de racionamento, não tem muito sentido agora. Há uns dois ou três meses até teria, mas agora não”, diz.

O professor especialista da Fundação da Liberdade Econômica, Ricardo Caldas, defende que não ocorre no momento uma crise energética, mas sim uma transição de matriz.

Ele contextualiza que o maior problema no momento é o encarecimento do petróleo, combustível o qual o país ainda é muito dependente.

Ricardo Caldas professor especialista da Fundação da Liberdade Econômica Eu via no ano passado um risco [de racionamento], esse ano não vejo esse risco porque os reservatórios estão em um bom nível no país inteiro. Não vejo possibilidade de falta da mercadoria, mas o que acontece é um encarecimento progressivo da rede do petróleo

O professor acentua que, caso o país chegue a precisar realizar um racionamento, a região Sudeste seria a primeira afetada. “Eles pressionam mais pelo consumo. Então se houver a possibilidade de um racionamento, teria que começar por lá”, explica.

Transição de matriz energética

Caldas explica que a solução para futuros problemas de fornecimento de energia está na transição da matriz energética para fontes renováveis. Esse processo, além de lento, envolve grandes investimentos.

“A solução seria substituir o petróleo, mas ninguém conseguiu fazer isso ainda e as soluções que apareceram não agradam todos ainda. Solar, eólica e hidrelétrica cada uma tem vantagens e desvantagens, mas a maior desvantagem é o custo”, ressalta.

Fernando Antunes aponta que o problema que o país passou no ano passado só se deu por não terem ocorrido investimentos em energias renováveis com antecedência adequada.

Segundo ele, se a aposta em fontes como eólica e solar tivesse ocorrido há 10 ou 15 anos, o país estaria em um contexto melhor.

Fernando Antunes cientista chefe em energia da Funcap e professor do departamento de engenharia elétrica da UFC Quem segurou nessa escassez hídrica que o país passou ou está terminando de passar foi o Nordeste com as eólicas. A produção de energia das eólicas e fotovoltaicas foi diferencial. Já temos mais de 10% da potência instalada em solar e eólica

O professor da UFC aposta no hidrogênio verde como uma forma de resguardar o abastecimento energético para crises futuras, pela possibilidade de armazenar energia.