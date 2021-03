Beneficiário do auxílio emergencial 2021 deve atualizar cadastro no Caixa Tem

A partir de hoje (11), os beneficiários do auxílio emergencial 2021 devem atualizar informações pessoais no aplicativo Caixa Tem. Vale lembrar que, de acordo com o Governo Federal, apenas quem recebeu em 2020 está elegível para ser beneficiado neste ano.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a atualização cadastral é obrigatória para o pagamento da nova rodada do auxílio. Dessa forma, deverão ser solicitados dados como RG ou CNH, comprovante de residência e foto própria do beneficiário segurando um dos documentos.

Além disso, a Caixa ressaltou ainda que a atualização será feita inteiramente pelo aplicativo, ou seja, o cidadão não deve ir até uma agência. Ainda não há data limite para que os usuários atualizem os dados no aplicativo Caixa Tem.

Saiba como fazer

Acesse o Caixa Tem

Se não tiver o app, acesse a Google Play Store ou a Apple Store e faça o download gratuito.

Use o CPF e uma senha numérica de 6 dígitos

Não lembra a senha? É possível recuperá-la por meio do email cadastrado.

Você será direcionado à tela principal

Siga as instruções apresentadas.

Documentos necessários

CNH ou RG

Comprovante de residência

Foto do beneficiário com um dos documentos

Proteção contra golpes

Em 2020, a liberação de benefícios como o auxílio e o FGTS emergencial foi marcada pela atuação de criminosos. Os golpes geralmente aconteciam antes mesmo de o beneficiário acessar a sua poupança social digital, criada automaticamente pela Caixa no nome de milhões de brasileiros.



Por isso, a Caixa explica que esse procedimento de atualização cadastral deve garantir uma segurança a mais e evitar novos golpes, além de verificar quais pessoas que receberam o benefício em 2020 perderam direito aos pagamentos nessa nova rodada.