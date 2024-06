Bazar presencial da Shein em Fortaleza abre novo lote de vagas nesta sexta-feira (21)

O primeiro bazar presencial da Shein em Fortaleza abre novas vagas nesta sexta-feira (21), após a primeira leva esgotar poucas horas depois do anúncio. Serão mais mil ingressos gratuitos, que devem ser retirados no site Sympla, para o Bazar Laço Rosa By Shein, no RioMar Kennedy. Há roupas, sapatos e acessórios a partir de R$ 20.

O evento beneficente é para arrecadar fundos para pacientes de câncer de mama e familiares, e vai até o dia 29 de junho.

Legenda: Evento vai até o dia 29 de junho no RioMar Kennedy Foto: Júnior Paixão

Cada pessoa terá direito a passar entre 50 e 80 minutos no local. Os 15 minutos finais devem ser destinados para pagamento e check-out, segundo a organização.

Não haverá provadores no local. O evento ainda disponibiliza guarda volumes para clientes deixarem suas bolsas e mochilas para poder irem às compras.

Iniciativa contra o câncer de mama

O bazar vai ajudar a Fundação Laço Rosa, que ajuda mulheres com câncer de mama, oferecendo-as oportunidades de ter "autonomia financeira

e resgate de autoestima".

"O objetivo é arrecadar recursos financeiros para que a gente possa rodar projetos que beneficiem pessoas impactadas pelo câncer de mama, como o Caminhão Mamógrafo, como a Escola de Economia Circular e Costura, Ponto a Ponto... Projetos que de fato fazem impacto na vida de quem recebeu o diagnóstico", aponta Marcelle Medeiros, CEO e Fundadora da Fundação Laço Rosa.