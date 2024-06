Fortaleza terá primeiro bazar presencial da Shein com peças a partir de R$ 20

Mais de oito mil peças estarão disponíveis no primeiro bazar da Shein, que será realizado do dia 20 a 29 de junho no RioMar Kennedy, em Fortaleza. A ação tem cunho social, com o valor arrecadado sendo destinado a pacientes com câncer de mama e seus familiares.

O Bazar Social Laço Rosa by Shein terá peças a partir de R$ 20, incluindo acessórios, sapatos e bolsas. O evento será realizado no piso L2 do RioMar Kennedy, próximo à Farmácia Pague Menos, das 11h às 21h, com acesso gratuito. Para entrar no espaço do bazar, os interessados devem agendar a presença por meio da plataforma Sympla.

Entrada gratuita

Ao agendar a entrada, o consumidor terá direito a uma sessão de 50 minutos, com capacidade máxima para até 80 pessoas por vez. Os primeiros 40 minutos serão dedicados ao check-in e à escolha dos produtos, enquanto os 10 minutos finais serão destinados ao pagamento das compras e check-out.

Haverá guarda-volumes disponíveis para armazenar bolsas e mochilas. Importante ressaltar que o local não contará com provadores.

Promovido pela Fundação Laço Rosa em parceria com a Shein, o Bazar está no seu terceiro ano, tendo já ocorrido no Rio de Janeiro e em São Paulo. As roupas doadas são peças de devolução de compras no e-commerce que voltariam para China e seguem para a Laço Rosa, reduzindo também a emissão de carbono e promovendo a reutilização através dos bazares.

