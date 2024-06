10 cidades do Ceará concentram 60% do potencial de consumo do Estado; veja lista

As dez cidades cearenses com o maior potencial de consumo do Ceará representam 60% do montante que deve ser gasto com serviços e produtos em 2024 no Estado. De acordo com o estudo IPC Maps, Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte são os municípios com as cifras mais relevantes.

Dos R$ 200,6 bilhões que o consumidor do Ceará deve gastar com produtos e serviços, R$ 120,2 bilhões correspondem ao potencial de consumo em, além das três cidades citadas, Maracanaú, Sobral, Crato, Iguatu, Eusébio, Maranguape e Itapipoca.

O economista e vice-presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Ceará (Corecon-CE), Wandemberg Almeida, explica que os dados refletem a descentralização da atividade econômica de Fortaleza para outras cidades.

AS 30 CIDADES DO CE COM MAIOR POTENCIAL DE CONSUMO

FORTALEZA: R$ 82,2 bilhões CAUCAIA: R$ 9,2 bilhões JUAZEIRO DO NORTE: R$ 6,6 bilhões MARACANAÚ: R$ 5,6 bilhões SOBRAL: R$ 4,7 bilhões CRATO: R$ 3,2 bilhões IGUATU: R$ 2,2 bilhões EUSÉBIO: R$ 2,1 bilhões MARANGUAPE: R$ 2 bilhões ITAPIPOCA: R$ 1,9 bilhão AQUIRAZ: R$ 1,9 bilhão PACATUBA: R$ 1,8 bilhão QUIXADÁ: R$ 1,6 bilhão CRATEÚS: R$ 1,6 bilhão ITAITINGA: R$ 1,5 bilhão HORIZONTE: R$ 1,5 bilhão CASCAVEL: R$ 1,5 bilhão RUSSAS: R$ 1,4 bilhão QUIXERAMOBIM: R$ 1,4 bilhão BARBALHA: R$ 1,4 bilhão TIANGUÁ: R$ 1,4 bilhão ARACATI: R$ 1,4 bilhão PACAJUS: R$ 1,3 bilhão CANINDÉ: R$ 1,3 bilhão LIMOEIRO DO NORTE: R$ 1,2 bilhão MORADA NOVA: R$ 1 bilhão CAMOCIM: R$ 1 bilhão TAUÁ: R$ 1 bilhão SÃO GONÇALO DO AMARANTE: R$ 1 bilhão ICÓ: R$ 1 bilhão

Municípios da Região Metropolitana como Caucaia, Maracanaú e Eusébio, por exemplo, receberam grandes investimentos ao longo das últimas décadas, com a atração de grandes indústrias. O economista destaca que esse desenvolvimento industrial contribui para o avanço de outras atividades nessas regiões, como o comércio.

"Nós tínhamos um grande fluxo de pessoas que vinham para a Capital cearense para estudar, para ter seu emprego. Agora, as pessoas estão voltando ou ficando no interior, cursando suas faculdades, trabalhando no interior porque temos uma economia mais descentralizada. Houve uma melhora significativa", detalha Almeida.

Descentralização da economia

Em Juazeiro do Norte, a presença de importantes centros universitários como a Universidade Federal do Cariri contribui para esse cenário de elevado potencial de consumo. "Juazeiro com sua universidade federal atrai um fluxo grande de pessoas, então parte do recurso que estaria na Capital migra para o interior. Isso aquece a economia da cidade", aponta Wandemberg.

O potencial de consumo para Fortaleza é calculado em R$ 82,2 bilhões. A cidade representa a sétima maior cifra do Brasil, sendo os primeiros lugares no ranking nacional ocupados por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Considerando as capitais nordestinas, Fortaleza fica atrás apenas do potencial de consumo em Salvador, na Bahia (R$ 92,1 bilhões).