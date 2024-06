Selfit vai inaugurar três unidades no interior do Ceará com investimento de R$ 10,5 mi; veja cidades

Após se firmar no mercado de Fortaleza, a franquia bahiana Selfit vai fortalecer a sua presença no interior do Ceará neste segundo semestre. A academia, que já está presente em Juazeiro do Norte, agora terá unidades em Sobral, Tauá e Itapipoca.

De acordo com a Selfit, cada unidade tem investimento de, em média, R$ 3,5 milhões, totalizando R$ 10,5 milhões aportados nas três unidades do interior.

A unidade de Tauá ficará localizada na Avenida Hélio Pedrosa Castelo, no Planalto Nelândia. Em Itapipoca, a academia ficará na Avenida Monsenhor Tabosa, em Madalenas. Em Sobral, a Selfit informou apenas que será implementada na região central da cidade. As unidades de Tauá e Itapipoca já estão com pré-matrículas abertas no site.

A Selfit já havia inaugurado, em 2024, outras duas unidades no Ceará: Serrinha, em Fortaleza, e Juazeiro do Norte. À coluna, o CEO da Selfit, Fernando Menezes, pontuou que o mercado do Ceará, comparado com os demais estados do Nordeste, é o mais penetrado em número de academias.

Cliente preocupado com saúde e bem-estar

Ao todo, são 11 unidades da franquia em Fortaleza, conforme o site da Selfit. "Quanto ao perfil do cliente, percebe-se uma preocupação com o bem-estar e saúde. Estamos nos aproximando do período onde a procura por academias aumenta", detalha Menezes, destacando que o mês de férias costuma receber um fluxo maior de alunos.

A Selfit não é a única franquia do ramo que tem aproveitado as oportunidades de mercado no Ceará. Neste ano, a franquia paulista Academia Gaviões 24h abriu uma unidade em Fortaleza, na Avenida Bezerra de Menezes, e se prepara para inaugurar mais uma unidade este ano, na Avenida Alberto Craveiro, no Pátio Castelão.