Bares, restaurantes e setor de eventos aprovam passaporte de vacina, mas pedem mais flexibilização

A previsão desta exigência foi divulgada em reunião, nesta segunda-feira (8), pelo Governo do Ceará a representantes do setor de eventos, além de bares e restaurantes.

Veja o que muda no Ceará com o novo decreto em vigor a partir desta segunda-feira (1º)

Taiene Righetto, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Ceará ( Abrasel-CE ), afirma que muitos restaurantes já cobram um comprovante de vacinação. Mas, com a exigência em decreto, isso deve se tornar generalizado. De modo geral, conforme Rhighetto, o cliente será abordado logo na entrada do estabelecimento para apresentar o documento.

Pedido de mais flexibilização

Para o presidente da Abrasel, essa medida pode ajudar a recuperação do setor neste fim de ano, com as festividades da época. Contudo, reforça que será necessária flexibilização de algumas restrições ainda impostas.

O secretário de Planejamento e Gestão do Governo, Flávio Ataliba, adiantou que o passaporte pode, sim, "derrubar" nos próximos decretos “algumas medidas restritivas que ainda permanecem". Isso deve ser definido pelo comitê que delibera sobre a reabertura no Estado.

Apesar de ainda não conseguir estimar quanto o setor deve faturar com as festas de fim de ano, Righetto aponta que 90% dos restaurantes de Fortaleza que não vinham abrindo até pouco antes da pandemia devem resolver abrir neste momento para recuperar a perda dos últimos meses. Os pagamentos de 13º salário também devem ajudar a aquecer o mercado.

Expectativa do setor de eventos

“O mercado de eventos tem espaços e importância no nosso turismo e economia. Viemos pleitear uma flexibilização maior, uma vez que as pessoas dentro daquele espaço vão estar com seu ciclo vacinal completo pra que esses eventos se tornem financeiramente viáveis”.

A presidente do Sindicato das Empresas Organizadoras de Eventos e Afins do Estado do Ceará (Sindieventos-CE), Circe Jane, afirmou à reportagem que aguarda a definição das novas determinações do estado para implementar as novas medidas. “Vamos aguardar ainda as novidades e verificar se essa ampliação vai vigorar ou flexibilizar ainda mais para os eventos”.