Bancos e casas lotéricas funcionam durante lockdown

O novo decreto estadual, que determina lockdown em Fortaleza de sexta-feira (5) até o dia 18 de março, não afeta o funcionamento de bancos e casas lotéricas.

Estes estabelecimentos estão autorizados a funcionar por serem considerados serviços essenciais.

Dessa forma, os horários de atendimento bancário não sofrem alteração, segundo explica o presidente do Sindicato dos Bancários do Ceará, Carlos Eduardo Bezerra. "A Federação Nacional dos Bancos nos informou que manterá os serviços de acordo com o decreto do Banco Central, do mesmo jeito que já está acontecendo", diz.

Ele explica, no entanto, que cada Banco determina seu horário de atendimento.

As agências da Caixa Econômica Federal funcionarão das 8h às 13h. As lotéricas, por sua vez, abrirão conforme horário estabelecido por cada unidade, segundo disse o presidente do Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares no Ceará (Sindiloce), Custódio Albano.

"Estamos trabalhando para atender a população pois existe uma necessidade. As lotéricas são o braço direito das instituições financeiras, e quando sair o auxílio emergencial vai ser mais necessário ainda a nossa presença", comenta Albano.