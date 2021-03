Shoppings e lojas de rua de Fortaleza serão fechados durante o lockdown

Assim como ocorreu durante o isolamento social mais rígido no ano passado, os shoppings e as lojas de Fortaleza estarão fechados para atendimento ao público até o dia 18 de março, último dia de vigência do decreto que estabelece lockdown em Fortaleza. O documento foi publicado hoje (4) no Diário Oficial do Estado (DOE).

Exceções

De acordo com o texto, fica suspenso o funcionamento de "shoppings, galeria/centro comercial e estabelecimentos congêneres, exceto quanto a supermercados, farmácias e locais que prestem serviços de saúde no interior dos referidos estabelecimentos".

Delivery

Os estabelecimentos das praças de alimentação de shoppings poderão funcionar na modalidade delivery, já que se encaixam na categoria "comércio de bens e serviços".

"Durante a suspensão de atividades, o comércio de bens e serviços poderá funcionar por meio de serviços de entrega, inclusive por aplicativo, vedado, em qualquer caso, o atendimento presencial de clientes nas dependências do estabelecimento", diz o decreto. As lojas também poderão vender online na modalidade delivery.

Antes do lockdown

Antes da vigência do isolamento social rígido, o funcionamento dos shoppings era permitido até as 19h. Já o comércio de rua estava autorizado até as 17h.