Bancários do Banco do Brasil no Ceará entram em greve nesta segunda-feira (16)

Os bancários do Banco do Brasil no Ceará entraram em greve no Estado nesta segunda-feira (16). A decisão foi tomada em assembleia híbrida, na sede do Sindicato dos Bancários do Ceará (Seeb-CE) realizada na última quinta-feira (12).

Em assembleia com votação virtual realizada através da plataforma "Vota Bem", nos dias 9 e 10 de setembro, os funcionários do BB no Ceará rejeitaram a proposta de acordo coletivo específico.

Participaram da assembleia um total de 1.046 bancários que votaram:

57,93% Sim (deflagração da greve);

37,76% Não (contra a greve)

4,3% de abstenções.

O edital com aviso de aprovação foi publicado na sexta-feira (13) quando começaram a contar as 72 horas prévias para a deflagração da paralisação.

Agências do Banco do Brasil na capital cearense, como na avenida Santos Dumont, foram adesivadas com cartazes indicando a greve.

Conforme a Seeb-CE, a greve afeta 26 agências na capital cearense e 70 no Interior. São aproximadamente 1.800 bancários na base do sindicato.

O que diz o Banco do Brasil?

O Banco do Brasil informou, por meio de nota, que participa da mesa única da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), com participação de todos os bancos, em que são debatidas as questões gerais da categoria bancária, incluindo o índice de reajuste.

"Além disso, o Banco possui uma mesa específica com as entidades sindicais nas quais são tratadas as questões do funcionalismo do BB. Para a data base de 2024 foram realizadas diversas rodadas de negociação por mais de dois meses que resultaram [em] proposta final aceita pelas entidades sindicais para deliberação na assembleia de funcionários".

A proposta foi aprovada em diversas assembleias em todo País e "algumas regiões ainda estão avaliando", segundo a empresa.

De forma alternativa, o banco informou que clientes atingidos com os serviços das agências podem contar com atendimento "via App, Internet Banking, Correspondentes Bancários e Central de Relacionamento pelo telefone 4001-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 729 0001 (demais localidades)".