Uma única pessoa tem R$ 11,2 milhões 'esquecidos' para sacar em sistema do Banco Central

Uma única pessoa poderá levar para casa R$ 11,2 milhões sem nem mesmo ter apostado na loteria. Isso, porque o Banco Central do Brasil (BC) identificou o esquecimento do montante no Sistema de Valores a Receber (SVR) registrado em apenas um número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

O SVR é uma ferramenta criada pelo BC para que pessoas físicas, jurídicas e até herdeiros possam consultar e resgatar valores deixados em instituições financeiras.

O valor divulgado agora não chega a nem metade da cifra mais alta disponível para resgate entre os inscritos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), o qual é de R$ 30,4 milhões. As informações foram atualizadas no último dia 6 de setembro.

Conforme noticiou o g1, com informações do BC, o maior saque de “dinheiro esquecido” feito por uma única pessoa física até agora foi de R$ 2,8 milhões. Ele aconteceu em julho de 2023.

Atualmente, conforme o Banco Central, R$ 8,56 bilhões estão disponíveis para resgate no sistema. Pela plataforma, é possível consultar a disponibilidade do dinheiro.

Ao todo, pelo que divulgou o órgão federal, 931.874 pessoas têm mais de R$ 1.000,01 para sacar. Outras 5,1 milhões de pessoas têm entre R$ 100,01 e R$ 1.000 esquecidos. Cerca de 32,9 milhões de pessoas têm até R$ 10.

Bilhões para Tesouro

Um projeto de lei, entretanto, poderá converter o montante deixado nos bancos em recursos para o Tesouro Nacional, caso as quantias não sejam reclamadas. Na última quarta-feira (11), a desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios em 2024 foi aprovada na Câmara dos Deputados. O projeto autoriza a medida em questão.

O texto já havia passado pelo aval do Senado Federal. Entretanto, a proposição ainda precisa ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Pelo que versa a matéria, os clientes terão 30 dias para contestar o recolhimento do valor presente na conta bancária pelo governo.

O placar entre os deputados federais foi de 253 votos favoráveis, 67 contrários e 4 abstenções. A medida do repasse tem em vista ampliar a quantidade de recursos do Governo Federal para atingir a meta de pagamento das contas públicas.

Como resgatar

Para consultar e resgatar quantias esquecidas, o Banco Central disponibilizou um site. Por meio dele, via chave PIX, o dinheiro poderá ser devolvido. Caso não tenha uma chave cadastrada, o reclamante poderá entrar em contato com a instituição para combinar a forma de recebimento.

Quanto ao recebimento de recursos de pessoas falecidas, somente herdeiros, testamentários, inventariantes ou representantes legais poderão consultar a disponibilidade. Um termo de responsabilidade precisa ser preenchido. Os procedimentos para recebimento precisam ser verificados com a instituição responsável.