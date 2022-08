Banana puxa alta de preços nos supermercados de Fortaleza, segundo o Procon

O preço do quilo da banana tem variado entre R$ 1,99 e R$ 6,99 nos supermercados de Fortaleza, segundo o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon).

No último levantamento feito pelo órgão, divulgado nesta terça-feira (2), a fruta foi a que apresentou maior variação na Capital, seguida da cenoura, cujo quilo tem custado entre R$ 2,99 e R$ 9,19.

Dos 70 produtos acompanhados mensalmente pelo Procon Fortaleza, 18 apresentaram variações de preço acima de 100%. É o caso, também, do quilo do tomate (R$ 3,49 - R$ 8,98), da unidade de abacaxi (R$ 2,99 - R$ 7,99) e do talco infantil, cujo pote de 200 ml pode ser achado de R$ 11,39 a R$ 31,99.

Veja a lista completa dos produtos aqui.

Legenda: O preço do tomate sofre variação de 157,3% na Capital. Foto: Shutterstock

Onde é mais caro e onde é mais barato comprar?

De acordo com o Procon Fortaleza, os bairros que apresentaram as maiores médias de preços na Capital são os pertencentes à Regional 8, como Dias Macedo, Itaperi e Serrinha. Nesses locais, a "feira" com os 70 produtos básicos pesquisados pelo órgão custou em torno de R$ 823,23.

Já nos bairros de abrangência da Regional 1, como Barra do Ceará, Vila Velha e Floresta, por exemplo, os mesmos bens custaram R$ 658,47, sendo os menores valores encontrados na Cidade.

A pesquisa foi feita entre os dias 13 e 22 de julho, em 24 supermercados.

Veja a relação de preços por regionais

Regional 8: R$ 823,23

Regional 12: R$ 818,59

Regional 9: R$ 817,00

Regional 5: R$ 805,71

Regional 6: R$ 801,16

Regional 11: R$ 783,31

Regional 10: R$ 782,51

Regional 7: R$ 743,08

Regional 2: R$ 734,80

Regional 3: R$ 714,86

Regional 4: R$ 673,49

Regional 1: R$ 658,47

Compras por aplicativo

Segundo a diretora do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, fazer compras por aplicativos pode ser bom para quem quer economizar, visto que muitos oferecem descontos em determinados produtos e dias.

A gestora ressalta, porém, que os consumidores podem desistir a qualquer momento dos pedidos feitos. "Se a compra for realizada fora do estabelecimento físico, ou seja, internet, catálogo ou telefone, o consumidor pode desistir da compra do produto, mesmo sem motivo algum. É o chamado direito de arrependimento", explica Rabelo.