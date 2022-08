Os mais de 24 mil tickets do Vale Gás Social serão entregues a partir desta terça-feira (2), em Fortaleza. O benefício ficará disponível nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) até o dia 26 de agosto.

Os documentos exigidos para retirada do Vale Gás Social são RG, CPF, Número de Identificação Social (NIS) e Comprovante de endereço.

Quem tem direito ao Vale Gás em Fortaleza?

As famílias poderão procurar o Cras mais próximo de casa para conferir se estão aptas a receber o Vale Gás. Outra forma de obter essa informação é pela Central 156, colocando o NIS ou CPF para identificar o local para buscar o ticket.

Caso a pessoa selecionada para o programa esteja hospitalizada, em situação de privação de liberdade ou tenha falecido, outro representante com grau de parentesco poderá ir buscar o benefício. É preciso apresentar documentos que comprovem essa situação.

Têm direito ao benefício famílias beneficiárias do Cartão Mais Infância Ceará, do Programa Auxílio Brasil e com renda igual ou inferior a R$ 155,55.

