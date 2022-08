Quanto custa um imóvel nos 10 bairros mais caros de Fortaleza

O preço dos imóveis em Fortaleza continua subindo. Em julho, aponta o Fipezap, em estudo divulgado nesta terça-feira (2), a alta foi de 0,6%.

Com isso, o preço médio do metro quadrado em Fortaleza chegou a R$ 6.654, o terceiro mais alto do Nordeste, abaixo apenas de Recife (R$ 6.861) e Maceió (R$ 6.734).

No acumulado de 2022, os preços já subiram 5,2% e, em 12 meses, a elevação chega a 9,2%.

Entre os bairros, o Meireles segue como o mais caro, muito perto de romper a barreira dos R$ 9 mil por metro quadrado, na média. Isso significa que um imóvel de 100 m² na área mais nobre de Fortaleza sai, em média, por R$ 894 mil.

O top 3 dos mais valiosos tem ainda os bairros Engenheiro Luciano Cavalcante e Manuel Dias Branco.

Ranking: 10 bairros mais caros de Fortaleza

MEIRELES: R$ 8.943 /m² ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE: R$ 7.908 /m² MANUEL DIAS BRANCO: R$ 7.619 /m² PRAIA DO FUTURO II: R$ 7.146 /m² ALDEOTA: R$ 7.129 /m² DIONÍSIO TORRES: R$ 7.014 /m² DUNAS: R$ 6.002 /m² JOAQUIM TÁVORA: R$ 5.985 /m² FÁTIMA: R$ 5.452 /m² PAPICU: R$ 4.756 /m²

Para chegar aos valores, a pesquisa considerou mais de 20 mil anúncios imobiliários em Fortaleza durante o mês de julho.

