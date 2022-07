Projeto de mina de ouro no Ceará avança e pode gerar mais de 1.000 empregos

Continua avançando o projeto da canadense South Atlantic Gold para exploração de ouro no interior do Ceará, em Pedra Branca, a 280 quilômetros de Fortaleza. O Governo do Estado e a empresa assinaram, nesta segunda-feira (18), um memorando de entendimentos.

O Projeto Pedra Branca foi relevado em primeira mão por esta Coluna, em dezembro do ano passado.

Investimento e geração de empregos

Os investimentos previstos são da ordem de R$ 120 milhões, e a produção inicial estimada é de 66 mil onças de ouro.

O empreendimento deverá gerar, inicialmente, cerca de 900 empregos diretos na fase de construção e 250 na fase de operação.

Legenda: Empresa destaca em seu site a vantagem logística de Pedra Branca, a 280 km de Fortaleza Foto: Reprodução

Eduardo Leão Diretor de Relações Institucionais da South Atlantic Gold "O memorando é importante para estreitar relacionamento com o governo e conhecer mais programas e possibilidades de atuação conjunta, por exemplo, na questão de recursos hídricos, que são escassos na região e de extrema importância para a viabilidade do projeto", explica Eduardo Leão, diretor de Relações Institucionais da South Atlantic Gold.

Pesquisas

A empresa investiu R$ 13 milhões em pesquisa mineral para verificar a viabilidade econômica. Conforme Leão, o relatório foi concluído e indica "reservas seguras" para o projeto.

Falta ainda a avaliação da Agência Nacional de Mineração (ANM) sobre o relatório. Após isso, caso se confirme a viabilidade econômica, o empreendimento poderá se concretizar.

O executivo informa ainda que a South Atlantic está buscando financiamento com a Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) e o Banco do Nordeste (BNB).

“Muito nos orgulha e nos enche de esperança quando falamos de geração de empregos no interior do Ceará. Estamos promovendo a articulação entre as secretarias para que possamos agir de forma integrada a fim de garantir a capacitação técnica e profissional necessária para que o projeto alcance o sucesso planejado”, comenta a governadora Izolda Cela.

O prefeito de Pedra Branca, Matheus Góis, afirma que o Município vai colaborar com as demandas para ajudar a viabilizar o empreendimento.

Segundo ele, o projeto será de extremo valor para a cidade, com potencial para dinamizar e diversificar a economia de Pedra Branca.

Matheus Góis Prefeito de Pedra Branca "Vai ser muito importante. O município está mudando de patamar após receber investimentos do Estado. Nós temos uma adutora de R$ 22 milhões, temos um galpão industrial e esse projeto de mineração pode fortalecer muito a nossa economia e gerar oportunidades de emprego".

Legenda: Tomás Figueiredo, Eduardo Leão, Domingos Neto e Matheus Góis, em reunião sobre o projeto Foto: Divulgação

Empresa tem projeto no Canadá

Listada na Bolsa de Toronto, a South Atlantic dedica-se à aquisição e promoção de propriedades minerais nas Américas e tem também um projeto de cobre e ouro no Canadá, o Big Kidd Project, na província de British Columbia.

A sede na cidade de Pedra Branca é o centro de geologia da empresa, que também possui sede financeira em Belo Horizonte, onde se encontram a administração geral, financeira e alguns consultores externos.

