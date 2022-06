Aumento do preço da gasolina e do diesel entra em vigor neste sábado (18); veja o que muda

O reajuste dos combustíveis será repassado às distribuidoras neste sábado (18). Na sexta-feira (18), a Petrobras anunciou o aumento de 5% da gasolina, e de 14% do diesel. Esse acréscimo chegará ao consumidor final somado aos impostos, custos logísticos e de distribuição.

Em tese, a alta só deveria chegar às bombas após ser aplicada pelas distribuidoras e de acordo com o novo estoque de cada posto de combustível — processo que pode levar uma semana. Mas, logo após o anúncio da estatal, alguns empresários já praticavam valores "reajustados".

Nesta manhã, o Diário do Nordeste também flagrou postos alterando os preços. Veja os novos custos nas refinarias:

Gasolina: o litro passará de R$ 3,86 para R$ 4,06;

Diesel: o litro passará de e R$ 4,91 para R$ 5,61.

Segundo Antônio José Costa, assessor econômico do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Ceará (Sindipostos-CE), a previsão é que a gasolina varie entre R$ 8,15 a R$ 8,20, enquanto o diesel alcance os R$ 8,50.

Legenda: Preocupados, consumidores passaram a sexta em busca de combustível mais barato para abastecer o carro Foto: Fabiane de Paula / SVM

Ao longo da sexta, consumidores fizeram filas em postos para tentar abastecer o carro com o litro do combustível ainda no patamar dos R$ 7.

Legenda: Consumidores tentavam amenizar o impacto dos aumentos antes de o reajuste começar a vigorar Foto: Thiago Gadelha / SVM

Veja alguns valores encontrados hoje

O Diário do Nordeste percorre os bairros para observar os valores praticados. Na manhã deste sábado (18), em Fortaleza, foi possível encontrar postos ofertando o litro da gasolina ainda no patamar dos R$ 7. Veja:

Raul Barbosa (Posto Ipiranga)

Gasolina: R$ 7,59

Diesel (S1O): R$ 7,29

Avenida Alberto Craveiro (Posto Rodão III):

Gasolina: R$ 7,59

Diesel (S10 aditivado): R$ 7,49

Avenida Alberto Magno (Posto Shell):

Gasolina: R$ 7,29

Diesel: R$ 7,49

Avenida João Pessoa (Posto Petrol's)

Gasolina (comum e aditivada): R$ 7,89

Diesel: R$ 7,19

Avenida Barão de Studart (Posto Bela Vista)

Gasolina (comum): R$ 7,17

Diesel: R$ 6,95

Avenida Pontes Vieira (Posto Papagaio)

Gasolina (comum): R$ 7,89

Diesel: R$ 7,89

Matéria em atualização.