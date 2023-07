Araruna Empreendimentos inaugura praça no Cariri para adultos, crianças e pets

O Eco Residence Barão de Araruna, empreendimento de destaque na região do Cariri, ganhou uma nova praça com espaços para o lazer de adultos, crianças e pets. Com uma proposta voltada para a qualidade de vida, bem-estar, saúde, família e entretenimento, a Praça Coração do Barão se tornou um ponto de encontro para os moradores e um símbolo de convivência harmoniosa.

A praça, projetada com cuidado e atenção aos detalhes, oferece uma variedade de opções de lazer e entretenimento para os moradores. Dispondo de uma área ampla, o equipamento conta com playground para as crianças e espaço pet, entre outros ambientes que a tornam um local ideal para relaxar, praticar atividades físicas e desfrutar de momentos de diversão com amigos, familiares e animais de estimação.

Pedro Lima, empresário e primeiro morador do Eco Residence Barão de Araruna, expressa satisfação com a inauguração da Praça Coração do Barão. "Estou muito feliz em fazer parte deste incrível empreendimento. A praça é um verdadeiro oásis no coração do residencial, um lugar onde todos podem se reunir, socializar e aproveitar momentos especiais", afirma Lima.

O Eco Residence Barão de Araruna, localizado em uma área privilegiada do município de Barbalha, na região do Cariri, fica próximo à Universidade Federal do Cariri (UFCA), com fácil acesso a importantes pontos da região, como o Polo Gastronômico do bairro Lagoa Seca, o Cariri Shopping e o Hospital Regional do Cariri.

O empreendimento, que conta com uma área total de 445.000 m² e 1.345 lotes, já recebeu 10 famílias como moradoras e dispõe atualmente de 20% dos lotes disponíveis para venda, além de outros projetos arquitetônicos em plena fase de construção. Érico Mota, diretor da Araruna Empreendimentos, comemora a conclusão de mais uma fase do Eco Residence que carrega no nome uma homenagem ao pai dele, o Barão de Araruna, e tem na praça o coração desse ambiente familiar.

“Estou muito feliz com essa inauguração e tenho certeza que estamos cumprindo com o nosso objetivo de oferecer às famílias caririenses um bairro planejado que promova o bem-estar, a saúde, a segurança, o lazer e a qualidade de vida em um só lugar”, destaca Mota.

Além da Praça Coração do Barão, o Eco Residence Barão de Araruna também conta com diversos outros benefícios, como segurança 24 horas e portaria com controle de acesso. Com todas essas vantagens, o empreendimento tem atraído cada vez mais pessoas em busca de qualidade de vida e um ambiente propício para o crescimento pessoal e familiar.

Serviço:

Araruna Empreendimentos

Instagram: @ararunaempreendimentos

contato comercial: (88) 9932-0173