Aquiraz Riviera lança loteamento de alto padrão com campo de golfe e Beach Club

O Bela Vista Aquiraz Riviera, novo empreendimento localizado Praia de Marambaia, em Aquiraz, a 35 km de Fortaleza, chega ao mercado com a proposta de elevar o padrão de qualidade da região, com diferentes opções de lazer e comodidade para os moradores e visitantes.

Desenvolvido pelo Aquiraz Riviera, o loteamento é projetado para se integrar harmoniosamente com a natureza da Praia de Marambaia, oferecendo lotes prontos para construção e um ambiente que une luxo e sustentabilidade.

Consolidada no mercado turístico e imobiliário, o Aquiraz Riviera se destaca pela criação de empreendimentos de alto padrão no Ceará, compostos por condomínios, resort, Beach Club e hotel, além do novo loteamento, que conta com uma vista privilegiada para o mar e para o campo de golfe de padrão internacional. Com acesso direto à praia e uma infraestrutura de primeira classe, o local é ideal para quem busca um refúgio elegante e sofisticado.

Legenda: O campo de golfe conta com 6.975 jardas e 18 buracos Foto: Divulgação

Principais atrações do Bela Vista Aquiraz Riviera:

Campo de golfe internacional: o espaço foi projetado pelo renomado arquiteto Donald Steel. O campo possui 6.975 jardas e 18 buracos distribuídos em duas etapas: Ocean Course e Dunes Course. Com um Driving Range iluminado e profissionais para aulas, o espaço é ideal para os entusiastas do golfe.

o espaço foi projetado pelo renomado arquiteto Donald Steel. O campo possui 6.975 jardas e 18 buracos distribuídos em duas etapas: Ocean Course e Dunes Course. Com um Driving Range iluminado e profissionais para aulas, o espaço é ideal para os entusiastas do golfe. Beach Club exclusivo: o condomínio à beira-mar oferece uma área exclusiva para toda a família, com piscina de ondas, piscina aquecida, brinquedos com tobogãs, hidromassagens, quadras de Beach Tennis, espaço fitness e Kitesurf. Além disso, dispõe de uma equipe de animação para as crianças, restaurante de praia, quiosques, bar molhado e o Empório Riviera, que conta com adega, padaria de produção diária e pizza point.

