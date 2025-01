Liderança 2025: tendências e ações para inspirar o futuro

O início de um novo ano é mais do que uma simples virada no calendário; é uma oportunidade para os líderes se reinventarem e se prepararem para os desafios e tendências que moldarão o mercado. Em 2025, liderar não será apenas sobre gerenciar resultados, mas também sobre inspirar equipes, promover conexões genuínas e adotar uma postura de aprendizado contínuo.

Neste texto, destaco as principais tendências para que líderes renovem sua abordagem e alcancem uma atuação relevante no próximo ciclo. Em um mundo cada vez mais tecnológico, o diferencial será o fator humano. A abordagem de resultados “a qualquer custo”, que já não encontra espaço nos ambientes de trabalho, será definitivamente rejeitada em 2025.

Tendências para 2025

1. Comportamento dos liderados em transformação

Debates em 2024 destacaram conceitos como Quiet Ambition (ambição silenciosa), Loud Quitting (demissões ruidosas), Polywork (multicarreiras), a valorização do bem-estar para a saúde mental, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a flexibilidade no trabalho, além da diversidade geracional e do fortalecimento do modelo híbrido.

Esses temas continuarão em pauta e exigirão líderes que sejam mediadores eficazes, capazes de alinhar cultura, estratégia e equipes para alcançar resultados. Nesse contexto, a inteligência emocional e as habilidades de comunicação e negociação serão ainda mais valorizadas.

2. Desafios para o RH

Os gestores de RH enfrentarão desafios robustos nesse cenário. Segundo relatório anual, que é derivado da Gartner HR Priorities Survey, que pesquisa diretores de recursos humanos (CHROs) e líderes de RH sobre suas principais prioridades para o ano seguinte, os principais focos serão:

• Repensar o desenvolvimento de liderança para preencher lacunas críticas de talentos.

• Reestabelecer a importância da cultura organizacional em todos os níveis.

• Redefinir a abordagem da organização ao planejamento da força de trabalho para progredir e gerar impacto;

• Revisar as estratégias de tecnologia de RH para desbloquear novas maneiras de alavancar a tecnologia para maximizar o valor e a produtividade.

Acrescento a necessidade de redefinir o papel do RH para atuar estrategicamente, apoiando a empresa com soluções racionais, baseadas em dados, pesquisas de mercado e análises de impacto financeiro, mercadológico, emocional e organizacional.

Ainda sobre a pesquisa, 75% dos líderes de RH acreditam que os gerentes estão sobrecarregados, e 70% relatam que seus programas de liderança não os preparam para o futuro. Esses dados refletem os desafios enfrentados pelos líderes ao equilibrar expectativas organizacionais, novos modelos de trabalho e avanços tecnológicos, além das dificuldades dos gestores de RH em propor estratégias eficazes de formação e desenvolvimento.

3. Habilidades e práticas essenciais para o líder

Em 2025, a liderança continuará centrada nas pessoas, mas com um novo elemento: os líderes precisarão conectar pessoas ao futuro. Isso será o grande diferencial!

Líderes adaptáveis, autênticos, empáticos e genuinamente preocupados com o bem-estar da equipe, com visão de negócio e abertos à colaboração com a inteligência artificial, terão destaque. Potencializar suas habilidades humanas será essencial para inovar e avançar tecnicamente.

Aposte em:

• Entender a estratégia do negócio: aproxime-se dos objetivos estratégicos da empresa e alinhe seu papel a eles.

• Desenvolvimento contínuo: revise seu plano de desenvolvimento individual e promova o aprendizado coletivo na equipe. Aceite erros como oportunidades de crescimento.

• Liderança digital: use a inteligência artificial para personalizar treinamentos, automatizar tarefas operacionais e promover a alfabetização digital em todos os níveis da organização.

• Meritocracia: crie ambientes onde cada pessoa seja reconhecida e recompensada com imparcialidade; e possa ser autêntica, contribuindo com seu máximo potencial. Invista em práticas constantes para promover diálogos sobre expectativas, métodos de avaliação e o seu modelo de gestão.

• Sustentabilidade como pilar estratégico: adote metas claras de impacto ambiental e social, engajando equipes em projetos sustentáveis.

• Construção de confiança no modelo híbrido: engaje equipes à distância com gestão pautada em propósito, comunicação frequente e uso de tecnologias colaborativas. Renuncie ao controle ‘absoluto’.

• Foco em resultados sustentáveis: equilibre metas de curto prazo com uma visão de longo prazo, promovendo uma cultura de accountability (cultura de autorresponsabilidade) e investindo no desenvolvimento de talentos. Priorize projetos que tenham impacto significativo e duradouro.

Por fim, continue aplicando práticas essenciais, como escuta ativa, valorização do colaborador e feedbacks construtivos. Renove sua liderança não apenas para acompanhar as tendências, mas para inspirar e transformar positivamente o ambiente de trabalho e as pessoas ao seu redor. Que 2025 seja o ano em que os líderes não apenas acompanhem as mudanças, mas as liderem com coragem, humanidade e visão.

