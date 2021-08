Apple Pay no Nubank é liberado a partir de hoje; saiba como funciona

O Nubank passa a liberar o Apple Pay para os clientes do banco digital a partir desta terça-feira (31). Muito pedida pelos usuários da fintech brasileira, A novidade havia sido anunciada ainda no início de julho, em conformidade ao grande apelo dos usuários da fintech.

Agora, com o Apple Pay, clientes poderão aproximar o iPhone ou Apple Watch a maquininhas de pagamento e realizar a compra no crédito ou débito. A operação é autenticada por leitura de rosto, biométrica ou senha de uso único dos aparelhos.

A Nubank informa ainda que os 40 milhões de clientes da fintech no Brasil irão receber a novidade. Vale ressaltar que outros bancos já possuíam este recurso de pagamento, como o Itaú, Bradesco e Banco do Brasil.

O que é Apple Pay?

O Apple Pay é uma solução de pagamentos instantâneos e sem toque da empresa de tecnologia americana Apple.

Por meio do aplicativo Wallet, é possível realizar pagamentos em lojas, restaurantes, e em outros estabelecimentos apenas com a autenticação do Touch ID ou do Face ID, sem precisar do seu cartão físico

Como ativar Apple Pay no Nubank?

É preciso ter dispositivo iPhone para ativar o Apple Pay no Nubank tanto no smartphone quanto no relógio inteligente, o Apple Watch.

Logo após:

O usuário deve abrir o aplicativo do Nubank;

o aplicativo do Nubank; Ir na tela "Meus Cartões";

na tela "Meus Cartões"; Escolher o cartão que será utilizado no pagamento por aproximação;

o cartão que será utilizado no pagamento por aproximação; Em seguida, clicar em “Adicionar ao Apple Pay”;

Além disso, é importante ler e aceitar os termos de uso e privacidade. O usuário também precisará confirmar a forma de verificação do cartão.