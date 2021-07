Usuários reclamam de Pix fora do ar em aplicativo do Nubank

Usuários da conta digital do Nubank relatam que o serviço de Pix está fora do ar no aplicativo na tarde desta quarta-feira (7).

Pelo Twitter, usuários reclamam de instabilidade do serviço e, posteriormente, do não funcionamento.

No aplicativo da conta, ao tentar fazer um pagamento pelo Pix aparece a mensagem: 'Pix fora do ar. Faça transferências por TED, de segunda a sexta, das 6h30 às 17h'.

"O aplicativo está instável. Estou tentando fazer transferência e não dá certo. Fica informando que a transferência está em processamento, mas já tem quase meia hora e nada", publicou um internauta no Twitter.

Foto: Reprodução/Twitter

Ao Diário do Nordeste, o Nubank informou que a operação já foi normalizada. "Verificamos que, hoje (7), nossa base de clientes encontrou oscilações na realização de transferências Pix. Lamentamos o ocorrido e informamos que as operações já foram normalizadas.".

Foto: Reprodução/Twitter

Instabilidade frequente

Alguns relatam ainda que o serviço costuma apresentar problema constantemente, especialmente após o horário de 17h.

Legenda: Internauta reclama de serviço Foto: Reprodução / Twitter

"O Pix do Nubank fica fora do ar toda semana. Que absurdo", disse uma pelo Twitter.

"Agora virou rotina a Nubank sair do ar umas duas vezes por semana", relatou outra.

Foto: Reprodução/Twitter

