Apostas do Ceará acertam cinco dezenas na Mega-Sena e levam até R$ 81 mil

Duas apostas do Ceará acertaram cinco números sorteados no concurso 2.715 da Mega-Sena, deste sábado (20). Uma das apostas foi feita por bolão na cidade de Itapipoca e levará R$ 81.141,48, a ser dividido em 14 cotas.

A outra aposta com cinco acertos foi feita na cidade de Caucaia, com prêmio de R$ 40.570,78. Outras 143 apostas acertaram cinco acertos. E 8.367 tiveram quatro dezenas sorteadas, com prêmio de R$ 1.004,41

O grande prêmio de R$ 102.128.925,42 foi para uma aposta do Rio de Janeiro, que acertou sozinha os seis números.

As dezenas sorteadas foram 07 - 19 - 25 - 46 - 50 - 53. Os prêmios acima de R$ 2.259,20 devem ser retirados na agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quais os números que mais são sorteados na Mega-Sena?

Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar os seis números sorteados da loteria da Mega-Sena é procurar saber qual a probabilidade de combinações de dezenas entre as mais sorteadas.

Maiores prêmios da Mega-Sena

O prêmio de maior valor da Mega-Sena foi pago no dia 31 de dezembro de 2017, quando o concurso 2000 da Mega-Sena da Virada pagou a quantia de R$ 306.718.743,68.

